Зеленский ради семьи поставил журналистам условие

Владимир Зеленский признался, что плохо относится к критике со стороны журналистов. При этом политик уже успел привыкнуть к тому, что в СМИ ругают многое из того, что он делает.
Судя по всему, несмотря на личное отношение, Владимир Зеленский не выступает против критики и не собирается ей противодействовать. Однако ради семьи он поставил журналистам важное условие.
"Хочу попросить, чтобы не трогали моих детей и мою жену. Они не имеют к этому отношения", – подчеркнул президент Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский находится на своей должности уже год. До этого он был артистом комедийного жанра. О политических амбициях шоумен заявил после небывалого успеха юмористического сериала "Слуга народа", в котором он исполнил главную роль – учителя истории Василия Голобородько, ставшего президентом Украины.
Избиратели стали воспринимать Зеленского как политика, который сможет остановить кровопролитие в Донбассе и не будет идти на поводу у радикально настроенных националистов. Во время второго тура голосования он с рекордным отрывом одержал победу над предыдущим президентом Украины Петром Порошенко.
Однако практически сразу после победы на выборах рейтинг Зеленского пошел вниз. Его критиковали за неспособность выполнить обещания, за повторение пути Порошенко и за многие другие проблемы.
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