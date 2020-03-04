Появились сообщения о бунте турецких военных против Эрдогана

Авантюра Эрдогана в сирийском Идлибе поставила турецкую
армию на грань бунта. Несколько лет назад президент провел масштабную чистку в
армии, но всех недовольных, видимо, искоренить не удалось.
В армейской среде вторжение Эрдогана в Идлиб называют империалистической войной. "Это невыгодно для нашей страны – работать против сирийского центрального правительства", – приводит портал Free News заявление бывшего адмирала ВМС Турции Тюркера Эртюрка.
По его словам, военные подвергли Эрдогана резкой критике из-за больших потерь в живой силе и технике в сирийском Идлибе. Особенно офицеры недовольны уничтожением новейших ударных беспилотников Anka-S, каждый из которых стоит несколько миллионов долларов.
По некоторым данным, турецкое командование обвиняет Эрдогана в неспособности обеспечить безопасность армии в Идлибе. "Отмечается, что в некоторых местах это вылилось даже в акции протеста", – сообщает "Царьград".
Напомним, что в северо-западной Сирии вооруженные силы Турции проводят операцию "Весенний щит". Армия поддерживает местных боевиков и пытается оттеснить силы Башара Асада от стратегически важной трассы М-5. В свою очередь сирийские вооруженные силы поддерживают российские ВКС.
Результаты турецкой армии пока скромные: она помогла боевикам отбить несколько поселков, однако трассу и стоящий на ней город Серакиб остается за Асадом. Ежедневно с идлибских фронтов приходят новые сообщения о гибели турецких солдат.
Прекратить огонь в Идлибе могут 5 марта. На этот день запланированы переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Путиным.
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