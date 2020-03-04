Позор и унижение: Путин влепил звонкую пощечину выскочке Эрдогану

Турецкая армия увязла в Сирии. Вопреки надеждам президента Реджепа Тайипа Эрдогана его войска не смогли переломить ход боевых действий в провинции Идлиб в пользу радикалов.



На прошлой неделе турецкая армия начала операцию в северо-западной Сирии. Легкой прогулки у Эрдогана не получилось. Сумев оттеснить правительственные войска в первые дни операции, боевики и подразделения армии откатились назад под ударами сирийцев и Воздушно-космических сил России.



Сообщения о смерти турецких военных приходят с идлибских фронтов каждый день. Накануне в Анкаре признали гибель еще двух военнослужащих, также сообщается о шести раненых. Однако эксперты уверены: руководство страны занижает реальные цифры потерь.

Турция не устает кичиться мощью своей армии и называет ее второй по силе в НАТО. Впрочем, после двух недель боев в Идлибе состояние вооруженных сил республики известный военкор, сотрудник "России-24" Евгений Поддубный охарактеризовал как стрессовое.

"Ставка на современные технологии без оперативно-тактического искусства – это как будто играть в страйкбол и считать себя очень крутым", – заявил он.

Под грохот пушек в турецкой прессе нарастает истерия. "Россия в прямом смысле вышла на поле боя", – пишет влиятельная газета Karar. Накануне переговоров между президентами двух стран Москва впервые оказала поддержку сирийским войскам не только в воздухе, но и на земле, с тревогой сообщают турецкие СМИ.

О проведении операции в Идлибе под пафосным названием "Щит весны" министр обороны республики Хулуси Акар сообщил 1 марта. Он заверил, что Анкара не намерена вступать в военный конфликт с Москвой. Однако де-факто армии уже втянулись в противостояние.

Договориться о прекращении огня в Идлибе стороны могут 5 марта – в этот день состоится встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Турция требует от Сирии отвести войска на прежние позиции. Москва и Дамаск в ответ указывают Анкаре на невыполнение обязательств в рамках сочинских соглашений: турки обещали отделить умеренную оппозицию в Идлибе от радикалов и разблокировать стратегически важную трассу М-5.