Виноват коронавирус: в ЕС призвали лишить Россию Калининграда

Материал о непростом, по мнению поляков, положении Калининградской области вышел в Gazeta Wyborcza. Из-за решения России закрыть границы жители региона, привыкшие делать покупки в соседних странах, лишились такой возможности, отмечают журналисты.
В комментариях к материалу в польском издании горячие головы призвали забрать у России Калининградскую область. По мнению одного из пользователей, местные жители выиграли бы от присоединения региона к Польше. Другой напомнил об истории Крыма и предложил ввести в Калининград польских "зеленых человечков".
Напомним, что 17 марта руководство ЕС ввело ограничения на передвижения внутри безвизовой Шенгенской зоны из-за распространения коронавируса. Многие европейские страны закрыли границы.
К такой же мере прибегла Россия. Границы нашей страны будут закрыты до 1 мая. Исключение сделано для возвращающихся домой россиян, а также дипломатов и водителей грузового транспорта.
Напомним, что на 20 марта число заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру приблизилось к отметке в 250 тысяч. Хуже всего дела обстоят в Италии: там более пяти тысяч заболевших за последние сутки. Тревожная ситуация складывается в Германии, Испании, Франции, Великобритании и США.
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