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Общество

Украине предложили вернуть ядерную бомбу

Фото: pixabay.com
Режиссер Олег Сенцов в преддверии вручения премии Сахарова выступил на заседании нескольких комитетов Европарламента в Страсбурге. Он озвучил предложение вернуть Украине ядерную бомбу.
прочитано 761 раз

Многие украинские политики выступают с заявлениями о минских соглашениях, демонстрируя непонимание сути подписанного договора. При этом почти каждый из них уверен, что разобрался во всех хитросплетениях документа.

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Олег Сенцов свернул с проторенной дорожки. Собравшимся послушать его в Страсбурге политик признался: он не понимает, ни что такое нормандский формат, ни что такое минские соглашения. Впрочем, это обстоятельство не помешало "самому известному режиссеру Украины" составить свое мнение о том, что нужно его стране.

А украинской власти, уверен Сенцов, нужно не выполнение взятых на себя обязательств ради мирного урегулирования процесса, а ядерная бомба. "Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире", – цитирует его "Царьград". Взамен советского арсенала Киев получил меморандум, напомнил он. Настало время все переиграть, заявил режиссер.

Россия и Украина услышали о Сенцове после того, как его арестовали за подготовку к теракту в Крыму. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре 2019-го он был передан Незалежной в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Ни одна публикация о Сенцове не обходится без упоминания о том, что он режиссер, но фильмография у него небогатая. В 2011 году был снят фильм "Гамер", который не удостоился внимания широкой публики до ареста автора. Да и после этого защитники режиссера предпочитали напоминать о картине, но не показывать ее.

Автор: 26 ноября 2019, 10:53

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Украина,наша сестра была и будет ,в составе рсфср
1

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