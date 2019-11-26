Украине предложили вернуть ядерную бомбу

Режиссер Олег Сенцов в преддверии вручения премии Сахарова выступил на заседании нескольких комитетов Европарламента в Страсбурге. Он озвучил предложение вернуть Украине ядерную бомбу.

Многие украинские политики выступают с заявлениями о минских соглашениях, демонстрируя непонимание сути подписанного договора. При этом почти каждый из них уверен, что разобрался во всех хитросплетениях документа.

Олег Сенцов свернул с проторенной дорожки. Собравшимся послушать его в Страсбурге политик признался: он не понимает, ни что такое нормандский формат, ни что такое минские соглашения. Впрочем, это обстоятельство не помешало "самому известному режиссеру Украины" составить свое мнение о том, что нужно его стране.

А украинской власти, уверен Сенцов, нужно не выполнение взятых на себя обязательств ради мирного урегулирования процесса, а ядерная бомба. "Украина добровольно отдала третье по количеству боеголовок атомное оружие на планете ради безопасности в мире", – цитирует его "Царьград". Взамен советского арсенала Киев получил меморандум, напомнил он. Настало время все переиграть, заявил режиссер.

Режиссер Олег Сенцов заявил в Европарламенте, что не понимает зачем обсуждать "формулу Штайнмаера" и что Украине нужно вернуть ядерное оружие



А сегодня ему, видимо за "исключительный вклад" в борьбу за права человека, вручат премию Сахарова. У меня все — (Не)серьёзный МИД (@russiaspeaks) November 26, 2019

Россия и Украина услышали о Сенцове после того, как его арестовали за подготовку к теракту в Крыму. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре 2019-го он был передан Незалежной в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Ни одна публикация о Сенцове не обходится без упоминания о том, что он режиссер, но фильмография у него небогатая. В 2011 году был снят фильм "Гамер", который не удостоился внимания широкой публики до ареста автора. Да и после этого защитники режиссера предпочитали напоминать о картине, но не показывать ее.