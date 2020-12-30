Мишустин сократил 37 российских замминистров

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о сокращении заместителей российских министров. Глава правительства также распорядился уменьшить количество профильных департаментов с 15 до 10.
Согласно документам, опубликованным на официальном сайте правовой информации, до 1 января должны быть сокращены 37 замминистров. В частности, министру культуры теперь позволено иметь лишь четырёх заместителей, а из 12 помощников главы Минфина останутся лишь 10. Число замминистров энергетики уменьшится с семи до пяти человек, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Украина
Каким будет 2021 год?
Деньги-ЗЛО!
Для чего и для кого создан Дни ру?
Кто вы русские?
Трусы навального
Надоела Пугачева
Почему все отстойные людишки не уматывают из России в "западный рай"?
Меня бесит существование души
Напоминание хохлам и подхохлятникам