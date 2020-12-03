Эксперты оценили шансы волонтеров на выборах в Госдуму

Перспективы волонтеров на выборах в нижнюю палату парламента в четверг, 3 декабря, обсуждали на круглом столе в Москве. Мероприятие прошло в МИА "Россия сегодня".
Партиям выгодно обращаться к людям, которые ведут активную общественную и волонтерскую деятельность, они усилят их списки и округа, считает глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
"В политике есть большой запрос на людей с моральным авторитетом. Кто как не волонтеры обладают максимальным моральным авторитетом и имеют внутреннее право представлять общество в следующем парламенте?" – отметил он.
По мнению Кузнецова, от таких кандидатов не будут требовать большого опыта хозяйственной работы. Сильной стороной волонтеров является эмпатия и большой опыт общения с людьми. Эти качества будут требоваться от кандидатов, считает он.
Партии будут активнее вовлекать волонтеров в политику, уверен руководитель Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Сильной стороной добровольцев политолог назвал искренность, понимание человеческих проблем, энергичность.
"Потребность в таких людях у политических партий будет расти. Но и потребность волонтеров в том, чтобы реализовать себя через политические партии, тоже будет расти", – убежден эксперт.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Рашка-Парашка
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?