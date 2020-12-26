Новый выходной и выплаты врачам в "красных зонах": ЕР показала отчет работы за неделю

22 декабря президент Владимир Путин подписал закон "Единой России", продлевающий отсрочку по выплату задолженностей для пострадавшего от пандемии коронавируса малого и среднего бизнеса. Кроме того, партия выдвинула в этот день инициативу справедливо наказывать неплательщиков алиментов, ужесточив для них ответственность.
23 декабря "Единая Россия" предложила ужесточить аптечные монополии. Законопроект даст возможность небольшим аптечным сетям на равных условиях конкурировать с лидерами рынка.
Также стало известно, что Владимир Путин поддержал предложение сделать 31 декабря выходным днем по всей стране. Поддержал глава государства и инициативу "Единой России" о справедливой оплате труда медиков, работающих в "красной зоне", в новогодние праздники. Доплаты будут увеличены вдвое.
Госдума приняла закон "Единой России", решающий проблему долгостроев. Он предоставит Фонду защиты прав дольщиков возможность достраивать дома и выделять в них квартиры для льготных категорий граждан.
24 декабря губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поддержал инициативу "Единой России" вакцинировать от COVID-19 в первую очередь, в том числе, и волонтеров. В тот же день партия предложила расширить программу "Дальневосточная ипотека".
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