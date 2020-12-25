Володин прокомментировал намерение Украины помешать опреснению воды в Крыму

После воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли доступ пресной воды на полуостров. "Теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей!" – возмутился спикер.
По его словам, такое отношение к людям в Крыму Украина демонстировала всегда.
Володин уверен, что Киеву не удастся помешать проекту опреснения воды на полуострове. Он напомнил, что ранее официальный Киев утверждал, что Крымский мост не получится построить и на полуострове не будет туристов.
"Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", – уверен Володин.
О планах помешать проекту опреснения воды в Крыму заявил глава украинского МИДа Дмитрйи Кулеба. Полуостров "будет обходиться России еще дороже", сказал он.
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