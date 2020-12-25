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Володин прокомментировал намерение Украины помешать опреснению воды в Крыму

Володин прокомментировал намерение Украины помешать опреснению воды в Крыму

Вячеслав Володин. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Власти Украины пообещали помешать проекту по опреснению воды в Крыму. Такое отношение к жителям полуострова официальный Киев демонстировал всегда, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
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После воссоединения Крыма с Россией украинские власти перекрыли доступ пресной воды на полуостров. "Теперь они хотят предпринять усилия, чтобы лишить людей воды вообще. Это же надо так ненавидеть людей!" – возмутился спикер.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По его словам, такое отношение к людям в Крыму Украина демонстировала всегда.

Володин уверен, что Киеву не удастся помешать проекту опреснения воды на полуострове. Он напомнил, что ранее официальный Киев утверждал, что Крымский мост не получится построить и на полуострове не будет туристов.

"Их очередной иллюзии также предстоит развеяться", – уверен Володин.

О планах помешать проекту опреснения воды в Крыму заявил глава украинского МИДа Дмитрйи Кулеба. Полуостров "будет обходиться России еще дороже", сказал он.

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Автор: 25 декабря 2020, 10:16 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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