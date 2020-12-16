Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

Председатель ГД упомянул поправку о праве на доступную и качественную медицинскую помощь. Он обратил внимание, что в США нет такой конституционной нормы.
По словам Володина, работа по законодательному обеспечению изменений идет активно. Необходимо, что граждане как можно быстрее почувствовали результат, сказал спикер.
"Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить", – сказал председатель нижней палаты в интервью "Российской газете".
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля 2020 года. Явка составила почти 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших.
Популярные темы форума
Психоанализ Клавы
В Алкашей вселяются черти
Путин лучший!
Какой вопрос вы задали бы Путину?
Аватарки
Путин молодец! Наклячил хохлов за их тупость, высокомерие, наглость, жадность, не порядочность, лживость и хитрозадость
Домашнее насилие
Я уважаю Президента России. Мне нравится то, что он делает в стране и в мире. Если это называется кремлеботом, то я кремлебот
Родители вмешиваются в жизнь детей
Почему столько рекламы на форуме?