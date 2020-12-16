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Политика
Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

Володин: Принятие поправок к Конституции повысило стандарты жизни граждан

Фото: АГН Москва
Принятые на общероссийском голосовании поправки к Конституции делают страну сильнее и повышают стандарты жизни россиян. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Продолжение: Володин рассказал о работе Думы в условиях пандемии
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Председатель ГД упомянул поправку о праве на доступную и качественную медицинскую помощь. Он обратил внимание, что в США нет такой конституционной нормы.

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Володин: Принятие поправок к Конституции укрепит страну и повысит уровень жизни

 Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

По словам Володина, работа по законодательному обеспечению изменений идет активно. Необходимо, что граждане как можно быстрее почувствовали результат, сказал спикер.

"Для нас это приоритет. И мы постараемся как можно быстрее работу эту завершить", – сказал председатель нижней палаты в интервью "Российской газете".

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции прошло 1 июля 2020 года. Явка составила почти 68%. Изменение основного закона поддержали более 77% проголосовавших.

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Автор: 16 декабря 2020, 10:14 Источник: "Российская газета" ✓ Надежный источник

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