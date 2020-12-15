Путин поддержал "Единую Россию" в преддверии думских выборов

Президент Владимир Путин в ходе социального онлайн-форума "Единой России" поддержал партию и дал ей несколько советов в преддверии выборов в Госдуму. По мнению экспертов, этим форумом "ЕР" начала предвыборную кампанию, а глава государства дал понять, что по-прежнему намерен опираться на партию.



Главными героями форума стали волонтеры. Президент заверил участников, что их работа востребована. Глава государства пожелал им реализации всех инициатив.



Путин призвал "ЕР" использовать пандемию для проведения аудита рядов и обратить внимание на тех, кто в это непростое время проявил себя с лучшей стороны. "Показал себя надежным бойцом, добрым, сердечным человеком, причем не просто каким-то человеком, стремящимся к карьере, а настоящим тружеником, готовым впрягаться в решение непростых задач, стоящих перед страной", – сказал Путин.

О важности эмпатии у будущих кандидатов на думских выборов в партии говорили не раз. Примечательно, что опыт волонтерской деятельности учитывался при отборе участников на кадровый партийный проект "Политстартап".

Координатор экспертного совета "Единой России", политолог Константин Костин счел слова президента рекомендацией к кадровой перезагрузке партии. Вопрос о том, чем человек занимался в пандемию, будет решающим не только для новичков, но и политических тяжеловесах, отметил эксперт. По его мнению, преодоление пандемии и возвращение к нормальной жизни станет самой востребованной темой на предвыборных дискуссиях.

В ходе онлайн-форума глава партии Дмитрий Медведев отметил, что "Единая Россия" – единственная политсила, наладившая работу по борьбе с пандемией.

"Пандемию необходимо победить – с учетом всех новых решений, с учетом новых возможностей, которые есть у нашей страны, включая вакцины", – сказал бывший премьер.

"Единая Россия" фактически начала думскую кампанию, считает директор по политическому анализу ИНСОМАР Виктор Потуремский. Появление на мероприятии Владимира Путина позволило единороссам дать нужный сигнал своему активу, избирателям, а также оппонентам, отметил эксперт.

"Фактически это мобилизация всей партии. Всем дали понять, что успехи "ЕР" заметны и признаны на самом высоком уровне"", – сказал политолог.

По его мнению, мероприятие и его участники закрепили за партией статус единственной политической силы, которая предложила актуальную повестку по борьбе с пандемией.

В свою очередь политолог Константин Калачев отметил, что Владимир Путин продемонстрировал, что считает "ЕР" "своей партией и инструментом", пишет "Коммерсант".

Напомним, что прошлой неделе в ходе круглого стола эксперты оценили перспективы "Единой России" на выборах в Госдуму в 2021 году. По мнению политологов, партия способна получить конституционное большинство.