Мишустин обвинил три российских ведомства в подорожании продуктов

Премьер-министр России Михаил Мишустин обвинил Федеральную антимонопольную службу, Министерство промышленности и торговли, а также Министерство сельского хозяйства России в недоработках, которые привели к подорожанию продуктов в стране. Глава правительства отметил, что цены выросли даже на самые важные товары.
По словам Мишустина, эти три ведомства недооценили риски и пустили ситуацию "на самотек". В связи с этим он напомнил коллегам, что контроль за этими ценами входит в их прямые обязанности, а также поручил им разработать предложения по предотвращению дальнейшего роста цен, передает Ura.ru.
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