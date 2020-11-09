Мария Бутина о выборах в США: Информационная война в действии

Член Общественной палаты России Мария Бутина опубликовала в своем телеграм-канале две карты, отражающие голосование на выборах президента США в 2016 и 2020 годах. Она отметила, что крупные города, где сильно влияние СМИ и соцсетей, отдали предпочтение кандидату от Демократической партии Джо Байдену.



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