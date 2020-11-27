Володин обсудил подготовку к заседанию парламентской ассамблеи ОДКБ

Спикеры стран – членов ОДКБ обсудили сближение национальных законодательств, правовое регулирование цифровой и экономической безопасности. Также они затронули темы борьбы с терроризмом и организованной преступностью и противодействие киберугрозам.
В состав ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. В текущем году Россия председательствует в организации.
В ноября прошлого года Вячеслава Володина избрали главой ПА ОДКБ. Он будет занимать кресло председателя в течение трех лет.
Глава нижней палаты призвал совершенствовать работу ассамблеи. "Правильно будет до следующего заседания совета подумать, как мы с вами выстроим работу, учитывая вызовы современности", – говорил спикер.
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