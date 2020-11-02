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Политика
Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина

Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пришедший к власти на волне "цветной революции" премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вел свою страну к поражению, отметил политолог и публицист Сергей Мардан. По словам эксперта, официальный Ереван последние пару лет пренебрежительно и без уважения относился к Москве.
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Армения – маленькая страна, окруженная недружественными государствами, подчеркнул эксперт. Николу Пашиняну следовало каждое утро изучать карту региона, а потом забрасывать Кремль заверениями в своей лояльности, ведь спасти Ереван может только Москва, отметил публицист.

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Политолог напомнил, что после прихода к власти нынешний премьер Армении начал уголовное преследование экс-президента Роберта Кочаряна – друга Владимира Путина. Просьбы из Москвы оставить политика в покое в Ереване не услышали, отметил эксперт.

По его мнению, Пашинян нанес оскорбление Путину, когда нарушил дипломатический протокол и не приехал встречать российского лидера в аэропорту Еревана в октябре 2019 года. Такой жест не мог остаться безнаказанным – теперь Москва отказывается вмешиваться в войну в Карабахе, пояснил Мардан.

Да и к войне Армения готовилась из рук вон плохо, считает публицист. Пашинян отправил в отставку многих толковых военачальников, не позаботился об укреплении обороны и должной подготовке армии, констатировал Мардан.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Война в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Спустя месяц азербайджанская армия заняла южные районы региона и подошла к стратегическим важному городу Шуша. Он расположен в 10 километрах от столицы Карабаха Степанакерта.

В Кремле допускают ввод миротворцев в регион. Но для этого необходимо согласие и Армении, и Азербайджана, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Автор: 2 ноября 2020, 14:36 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Ирина Геннадьевна
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Помогите пожалуйста! На прошлой неделе скончался мой супруг-инвалид, а я сейчас осталась с двумя маленькими детьми на руках. Дома совсем нет денег, нет еды и не во что одеть детей сейчас, когда сильно похолодало. Родственников у нас нет. Прошу всех неравнодушных о помощи! У меня есть карта Сбера 2202 2019 0902 8082 (Ирина Геннадьевна). Дажe сто рублей на хлеб и макароны будут неоценимой поддержкой с вашей стороны. Заранее спасибо всем, и храни вас Бог!
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