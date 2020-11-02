Эксперт: Пашинян в Карабахе расплачивается за оскорбление Путина

Пришедший к власти на волне "цветной революции" премьер-министр Армении Никол Пашинян давно вел свою страну к поражению, отметил политолог и публицист Сергей Мардан. По словам эксперта, официальный Ереван последние пару лет пренебрежительно и без уважения относился к Москве.



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