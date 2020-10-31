Не наша война: почему России не нужно вмешиваться в конфликт в Карабахе

Массовое появления в Москве наклеек на машинах с текстами вроде "Россия должна защитить Арцах, Арцах защищает Россию!" вызывает некое подобие когнитивного диссонанса. Вроде как Армения, по крайнее мере ее руководство, твердо взяла курс на сближение с условным Западом.



С другой стороны, прекратить "деарцахизацию" Нагорного Карабаха должны русские солдаты. Логично? Нет, но логики тут искать и не надо, судя по всему армянский премьер в последнее время усвоил лучшие приемы из арсенала Александра Лукашенко. Особенно прием "если русские не помогут – то помогут "солдаты НАТО".



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Нет, прямое вмешательство храбрых воинов Североатлантического альянса никто не ждет, как и испанской инквизиции, конечно. Видимо, армянское руководство стремится показать России, что если в Нагорный Карабах не будут оправлены российские миротворцы, то Армения продолжит дрейфовать подальше от России. В сторону тех мифических "солдат НАТО".

Любопытно, кстати, отметить, что заявил премьер Армении Никол Пашинян о том, что Карабаху нужны российские миротворцы, на страницах английской газеты The Daily Telegraph. Как было сказано в старом анекдоте "Дорогой брат, наконец-то я нашел время и место написать тебе". Тут, поневоле, брату следует задаться вопросом – а мне то что с того?

А с того, отвечают армянские братья русским братьям, что если мы проиграем, то Россия потеряет свою роль в Закавказье, а еще, добавляют они, мы последний оплот цивилизации на Кавказе и верная защита русского брата от турецкой угрозы. Турция, россиянам, конечно не то чтобы братская страна, но, несмотря на все разногласия и стычки последних лет, как-то удавалось договориться с Эрдоганом и без шантажа со стороны наших друзей по ОДКБ.

Кстати, ссылки на эту организацию, точнее на ее устав из уст руководства Армении звучат все чаще. Правда не упоминается о том, что в уставе ни слова нет про Карабах, не признанный даже Арменией, только об обязательствах Армении и России друг перед другом. Короче, Россию опять пытаются заставить быть святее Папы Римского. По принципу "смело мы в бой пойдем, а мы за вами".

Вот Израиль, кстати, уж на что "последний оплот" цивилизации на Ближнем Востоке. Но никого не зовет умирать за свои интересы.

Особенно умилительно все призывы к россиянам выглядят на фоне того, что одновременно Пашинян зачищает ту часть военного руководства Армении, которая наиболее связана с российскими военными хорошими отношениям. Логично ведь?

Так что, ребята, мы, конечно, вас любим, но давайте вы не будете нас втягивает в свои разборки. Особенно наклейками на машинах. Особенно, когда сами катаетесь на машинах по Москве, а не на танках на карабахской передовой. Давайте, вперед, а мы, может быть, потом за вами. А пока, может, и аватарки на "Фейсбуке" одобряющие повесим. Если вам от этого легче будет.

И последнее. Сдается, что в случае, если вдруг и вмешается в этот конфликт Россия, то, по итогам, она же и окажется виновата. А армения пойдет другим путем – на Запад. Если, конечно, останется кому и куда идти.