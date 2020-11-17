Володин запретил комитетам обсуждать резонансные темы заочно

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал недопустимым решение комитета нижней палаты по госстроительству относительно законопроекта об изъятии детей из семьи. Он призвал депутатов к максимально открытому обсуждению резонансных инициатив.



Ранее комитет рекомендовал Госдуме принять законопроект об изъятии детей из семьи. Инициативу внесли на рассмотрение депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.



Парламентарии предлагали передать вопрос изъятия ребенка из семьи в компетенцию суда. Он должен рассмотреть соответствующее заявление в течение 24 часов, говорится в законопроекте.

Решение комитета по госстроительству с одобрением инициативы Вячеслав Володин назвал недопустимым. Оно было принято опросным путем, указал председатель нижней палаты.

Спикер призвал депутатов к максимально открытому обсуждению резонансных законопроектов. "Какие бы вопросы в будущем не рассматривали – только очное участие депутатов, если речь идет о наших гражданах, если мы говорим о вопросах резонансных, вопросах семьи, детей. Давайте бережно относиться к людям", – сказал Володин в ходе пленарного заседания. Он выразил надежду, что подобная ситуация не повторится.

В свою очередь лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский поблагодарил Совет Госдумы и лично спикера за изъятии из повестки законопроектов об изъятии детей. Он назвал эти инициативы сомнительными. "Чтобы родить, надо девять месяцев, а чтобы изъять из семьи – всего 24 часа", – заявил парламентарий.

Вячеслав Володин неоднократно призывал к более тщательному обсуждению инциатив. Нужно сделать все, чтобы ребенок был защищен, но недопустимо, чтобы родителям пришлось доказывать неправомерность действий органов опеки, подчеркивал председатель нижней палаты.

Законопроекты с нормами об изъятии детей требуют всестороннего обсуждения с представителями родительского и экспертного сообществ, указывал спикер. Нужно найти баланс между защитой ребенка и сохранением семьи, убежден Володин.