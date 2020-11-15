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Политика
Володин призвал соблюсти баланс при принятии поправок в Семейный кодекс

Володин призвал соблюсти баланс при принятии поправок в Семейный кодекс

Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
В Госдуме продолжается обсуждение инициатив, содержащих нормы об изъятии детей из семьи. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин указал на необходимость соблюдения баланса между защитой ребенка и сохранением семьи.
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Профильный комитет вправе выносить свое предложение на Совет Госдумы. Но решение о том, допускать ли инициативу до обсуждения на пленарном заседании или отправить ее на доработку, принимают представители всех фракций нижней палаты, подчеркнул Володин.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Позиция спикера остается прежней. При принятии поправок в Семейный кодекс необходимо соблюсти баланс между защитой ребенка и сохранением семьи, подчеркивает Володин.

В недавнем интервью телеканалу "Россия 24" председатель нижней палаты говорил, что нужно всесторонне обсудить предлагаемые инициативы. "И сделать все для того, чтобы ребенок был защищен. Был защищен, с одной стороны, от угроз, возникающих в жизни, когда такое возникает. Но, с другой стороны, чтобы не получилось так, что органы опеки его забрали из семьи, а потом семья должна доказывать, что это неправильно", – сказал спикер.

Обсуждать поправки нужно с представителями родительского и экспертного сообществ, подчеркнул председатель нижней палаты. "В основе должна быть скрупулезная работа с пониманием ответственности", – сказал он.

Ранее вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев заявил, что фракция ЛДПР будет настаивать на переносе рассмотрения законопроекта об ограничении внесудебного порядка изъятия детей из семей. Фракция получила большое число обращений по законопроекту, многие дали ему негативную оценку, отметил зампред нижней палаты.

Цель законопроекта – устранить почву для оправдания издевательств над детьми и защитить их от домашнего насилия – Лебедев назвал хорошей. В то же время документ дает основания для преследования родителей по вымышленным поводам, указал вице-спикер.

Напомним, что в Госдуме находятся две инициативы с нормами об изъятии детей из семьи. Законопроект депутата Павла Крашенинникова и сенатора Андрея Клишаса предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка из семьи находится в компетенции суда. Заявление об изъятии будет рассматриваться в закрытом режиме. На всю процедуру отводится 24 часа.

В свою очередь сенатор Елена Мизулина предлагает ввести в законодательство положение, что принудительное разлучение ребенка с родителями возможно только при их установленной вине и после вердикта суда о лишении родительских прав.

Автор: 15 ноября 2020, 12:17 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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