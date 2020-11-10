Госдума утвердила кандидатов на министерские посты

Министр энергетики Александр Новак переходит на должность зампреда правительства. Его место займет Николай Шульгинов.
Александр Козлов возглавит Министерство природных ресурсов и экологии, Виталий Савельев – Министерство транспорта, Ирек Файзуллин – строительства и ЖКХ. Вопросами развития Дальнего Востока и Арктики займется Алексей Чекунков.
Госдума рассматривала кандидатуры с понедельника. Претенденты на министерские посты провели встречи с профильными комитетами и фракциями нижней палаты.
В соответствии с поправками к Конституции, у парламента появились дополнительные полномочия при формировании кабинета министров. Теперь члены правительства назначаются только после согласования с законодателями.
"Наряду с этим выросла и ответственность Государственной думы за принимаемые решения и за работу правительства", – отмечал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 9 ноября, отправил в отставку трех министров. Должностей лишились глава Минтранса Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин и руководитель Минстроя Владимир Якушев. Также глава государства увеличил число вице-премьеров до десяти.
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