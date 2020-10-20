Ситуация в Белоруссии Новости Украины Президентские выборы в США Коронавирус в России Крым

Топ новостей

"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
"Мордой в унитаз": вдова Этуша плюнула в бездарную певицу Славу и ее дочку
Отношения с женатым слухи о детях: почему Кабаева не появляется на публике
партнеры
Вторник
20 октября
Лента новостей
17:00
"Совсем мальчишка!": народ ахнул от молодости и красоты Петросяна
16:41
Муж Бородиной заговорил о разводе
16:32
Посетители петербургского кафе устроили стрельбу
16:27
Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
16:21
Потерявшая близкого человека известная актриса сообщила о побеге из России
16:06
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
16:01
Вирусолог заявил о необходимости ввести нерабочие дни в России из-за COVID-19
15:59
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе
15:48
"Недетский взгляд": 10-летняя дочь Деревянко поразила красотой
15:47
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
15:39
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева
15:32
В Екатеринбурге нашли труп пропавшего пилота
15:15
"Зачем так уродовать ребенка?": Айза шокировала новой внешностью сына
15:09
"С годами начинаешь понимать, кто есть кто": Дружинина бросилась к цветущему Добронравову
14:53
У Лозы могут отобрать построенный на арестованной земле дом
14:49
"Останется в наших сердцах навсегда": Бондарчук и Андрееву объединила общая беда
14:35
Сильно изменившийся Ефремов вернулся в суд: подробности
14:32
Под Москвой шестеро грабителей обнесли дом бизнесмена
14:29
Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
14:13
В общежитии МАИ найден мертвый студент
14:11
Крик души Наташи Королевой в адрес телешоу получил поддержку
14:01
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
13:57
Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова
13:52
Авербух объяснил приостановку проекта "Ледниковый период"
13:50
В Москве от укуса осы скончалась известный эколог
13:42
"Был пик боли и обиды": доведенная звезда сериала "Чики" совершила большую ошибку
13:34
В реку под Вологдой упал вертолет
13:33
Коронавирус поставил в России новый рекорд: за сутки выявили более 16 тысяч случаев заражения
13:14
Ефремова доставили в суд
13:09
Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе
13:01
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
12:59
Побившая Анджелину Джоли актриса разделась догола
12:58
"У меня другая фамилия!": почему красавец-сын скрывает родство с Аленой Свиридовой
12:58
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России
12:52
Брошенный слепой ребенок: что скрывает директор Владимира Конкина
12:28
Годовалый сын Тодоренко покорил россиян своими данными: Строгий подход
12:22
"Мутантка какая-то": народ в шоке от пикантного снимка 39-летней звезды сериалов
11:49
"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной
11:36
Фанаты молятся: у звезды голливудского кино обнаружили рак
11:19
В семье Федора Бондарчука страшное горе
11:18
Лукашенко своими неадекватными действиями спровоцировал выход людей на улицу – политолог
10:57
"Киркоров передал эстафету": Галкин вспомнил начало отношений с Пугачевой
10:54
Сергей Лазарев показал обручальное кольцо
10:50
"Мы с ним одной группы крови": забывшая прошлые обиды Яковлева нашла общий язык с зятем
10:39
Страшное ДТП в Петрозаводске сняли на видео
10:20
Миллионы: озвучена астрономическая стоимость памятников Захарова и Караченцова
10:17
Стало известно отношение Путина к повторному введению карантина в России
10:10
Заявление МВД Белоруссии о применении боевого оружия на протестах назвали блефом
10:01
У Розы Сябитовой произошли необратимые изменения в организме после операции
09:44
Вся Тува осталась без электричества
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Время Лукашенко истекает: политолог пророчит отступление президента
Как изменится Белоруссия после конституционной реформы Лукашенко
Отправившая особенную дочь за границу Бондарчук родит детей новому мужу
Политолог объяснил, кто стоит за ультиматумом Тихановской
Довела себя: во время тренировки у Бузовой отнялась рука
"Оклемалась?": раскрыт корыстный мотив звонившей Малахову Заворотнюк
Политика
Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе

Военный эксперт: Армения терпит полное поражение в Карабахе

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Войска Азербайджана заняли город Зангелан и отрезали Нагорный Карабах от границы с Ираном. Поражение армян стало полным, констатировал военный эксперт, блогер Борис Рожин.
прочитано 4467 раз

Во вторник, 20 октября, Азербайджан опубликовал кадры из города Зангелан. Он находится на юго-западе Карабаха. Неподалеку проходит граница с Арменией.

ПО ТЕМЕ

Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля

Лавров выступил за ввод миротворцев в Нагорный Карабах

Заняв Зангелан, Азербайджан отрезал Нагорный Карабах от границы с Ираном, пишет Рожин в своем блоге Colonel Cassad. "Таким образом, на юге поражение армян стал полным", – констатировал военный эксперт.

У армян остался последний оборонительный рубеж – Лачинский коридор. Его потеря может привести к коллапсу системы обороны непризнанной республики, уверен обозреватель.

Войну в Карабахе Рожин сравнивает с операцией турецких войск против курдов в сирийском кантоне Африн в январе 2018 года. "Примерно две недели армяне достойно держали фронт против превосходящего противника, где-то с 27 сентября до 12-14 октября, а потом на юге посыпались", – отметил обозреватель.

Он не исключил, что армянское командование попытается нанести контрудар. Но шансы на это невелики, считает Рожин.

Новый виток войны в Карабахе начался 27 сентября. Армия Азербайджана атаковала позиции сил непризнанной республики с севера и юга. Турция направила специалистов и военную технику в регион. Сообщается о переброске сотен сирийских боевиков.

Международная обстановка вокруг конфликта накаляется. Во французском сенате осудили действия Турции и Азербайджана. В ближайшее время в Париже рассмотрят законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Россия выступает в роли миротворца и призывает воюющие стороны сесть за стол переговоров. При посредничестве Москвы Баку и Ереван дважды заключали перемирие, но война в Карабахе продолжилась.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выступил за ввод миротворцев в регион. В интервью российским СМИ он заявил о необходимости поэтапного освобождения районов вокруг непризнанной республики, после чего будет определен статус Карабаха.

Автор: 20 октября 2020, 15:59 Источник: Блог Бориса Рожина ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Новый ультиматум Тихановской: политик выдвинула требование к силовикам
Зеленский помечтал об украинском флаге над Донецком и Севастополем
Освобождение политзаключенных в Белоруссии назвали подачкой обществу
Сколько белорусов поддерживают присоединение к России

Шоу-бизнес

Вызов судьбы: Виктория Лопырева меняет элитный курорт на Коми
Недвижимость и бриллианты: Ирина Скобцева оставила многомиллионное наследство
Сафронов в шоке от хамства Киркорова: Обо мне говоришь гадости!
"Просто добивают": врач откровенно о состоянии парализованного Моисеева

Проишествия

Сын Ефремова насмерть разбился в пьяном ДТП
Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки

Lifestyle

Военная драма "Ржев" привела в восторг испанских зрителей
Старинная опера Монтеверди на сцене Театра Сац
Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Шоу-бизнес

Артистка Фатеева оказалась втянута в скандал с пропавшим наследством Баталова

Шумиха затронула известную актрису
Шоу-бизнес

В семье Федора Бондарчука страшное горе

Информацию подтвердили в компании артиста
Шоу-бизнес

"Стыдно из-за этой ситуации": 21-летняя дочь перестала сидеть на шее у Гулькиной

Звезда откровенно семейном бюджете
Шоу-бизнес

Почему известные артисты отказались от сотрудничества с Константином Меладзе

Игорь Матвиенко назвал причину

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 19 октября 2020 года
Гороскоп на неделю с 19 по 25 октября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 16 октября 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Тутберидзе объявила холодную войну Плющенко
Врачи говорят об операции: фигуристке Медведевой поставили страшный диагноз
"Инвалид-фигурист": Ягудин распластался на полу в церкви
Народ набросился на Плющенко и Рудковскую: Захапали чужую заслугу

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+