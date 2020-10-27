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Политика
Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям VI Парламентского форума БРИКС. Глава государства указал на важную роль законодательных органов в укреплении партнерства между странами.

Продолжение: Володин призвал выработать механизмы парламентского взаимодействия БРИКС
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Парламентский форум БРИКС объединяет членов национальных заксобраний, партийных лидеров и экспертов и играет важную роль в жизни БРИКС, отметил Владимир Путин. Приветствие президента зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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"Вам предстоит рассмотреть многие актуальные проблемы международных отношений, обменяться опытом развития институтов парламентской демократии", – обратился российский лидер к участникам мероприятия.

Пандемия коронавируса вносит коррективы в повестку парламентариев всех стран. Особое внимание нужно уделить законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал Путин.

Он выразил надежду на плодотворные дискуссии и укрепление межпарламентских связей внутри БРИКС. Президент пожелал участникам парламентского форума успехов.

Автор: 27 октября 2020, 15:39 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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