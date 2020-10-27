Путин поприветствовал участников шестого Парламентского форума БРИКС

Парламентский форум БРИКС объединяет членов национальных заксобраний, партийных лидеров и экспертов и играет важную роль в жизни БРИКС, отметил Владимир Путин. Приветствие президента зачитал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вам предстоит рассмотреть многие актуальные проблемы международных отношений, обменяться опытом развития институтов парламентской демократии", – обратился российский лидер к участникам мероприятия.
Пандемия коронавируса вносит коррективы в повестку парламентариев всех стран. Особое внимание нужно уделить законодательным инициативам в области здравоохранения, социальной защиты граждан и восстановления экономики, указал Путин.
Он выразил надежду на плодотворные дискуссии и укрепление межпарламентских связей внутри БРИКС. Президент пожелал участникам парламентского форума успехов.
Популярные темы форума
Ты патриот России?
В чем смысл бабников?
Шо за форум
Швондер и Людка
русские мужчины не самые красивые
почему женщины не стареют красиво
Возьмут ли в жены девушку бу?
Не выходите замуж на козерога
А у вас жены дома убираются?
Посты