Международный обозреватель: Война в Карабахе стала шоком для Кремля

Наступление Азербайджана в Нагорном Карабахе при поддержке Турции стало полной неожиданностью для России. Такое мнение высказал международный обозреватель Михаил Ростовский.



После распада Советского Союза Турция распространила влияние на Закавказье. Война в Карабахе продемонстировала, насколько сильно укрепились позиции Анкары в регионе, отметил Ростовский.



По мнению обозревателя, боевые действия в регионе стали для Кремля шоком. Российское руководство пока не может от него оправиться, считает эксперт.

Геополитические аппетиты президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не ограничиваются Закавказьем. В сфере интересом Анкары – Средняя Азия, указал обозреватель. Он напомнил, что на Турцию ориентировался бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Про российские регионы Анкара тоже не забывает, предупредил Ростовский. Под вывеской культурного обмена Турция налаживаем контакты с руководством национальных республик РФ с мусульманским населением, отметил эксперт.

Драматизировать ситуацию не нужно, но Кремлю следует внимательно следить за активностью Эрдогана, советует обозреватель. Для России турецкий лидер не друг, а тактический партнер, приводит мнение Ростовского "Московский комсомолец".

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло в конце сентября. Азербайджан добился успеха на южном направлении и сумел продвинуться вглубль непризнанной республики.

Анкара оказывает полную поддержку Баку. Турция направила технику и военных специалистов в Азербайджан. Сообщается о переброске в Нагорный Карабах подконтрольных Анкаре сирийских боевиков.

Россия призывает Армению и Азербайджан вернуться за стол переговоров. При посредничестве Москвы стороны дважды заключали перемирие, но это не помогло – война в Карабахе продолжается.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил за ввод миротворцев в регион. Необходимо поэтапное освобождение районов вокруг Карабаха, после чего должен определиться статус этих территорий, отметил глава ведомства в интервью российским СМИ.