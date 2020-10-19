Володин: Дума рассмотрит законопроекты по защите России от внешнего вмешательства

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроекты для реализации новых норм Конституции. О планах работы депутатского корпуса над этими инициативами рассказал спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

На этой неделе парламентарии продолжат работу над внесенными главой государства законопроектами. Во втором чтении будут рассмотрены инициативы о порядке назначения правительства, поправки в законы о прокуратуре и Конституционном суде.



Пять законопроектов депутаты рассмотрят в первом чтении. Это поправки в законы об уполномоченном по правам человека, о безопасности о Федеральной службе безопасности, внешней разведке и изменения в отдельные законы о судебной системе.



"Еще шесть законопроектов – проект закона о Госсовете и инициативы о приоритете Конституции РФ – включены в повестку Совета Государственной Думы с тем, чтобы определить порядок их рассмотрения и направить для отзывов, предложений и замечаний в комитеты и фракции ГД, а также в Совет Федерации, правительство, Счетную и Общественную палаты и в регионы", – уточнил Володин.

Законопроекты устанавливают приоритет Конституции России над решениями международных организаций и судов, а также приоритет наших традиционных ценностей. Володин напомнил, что Запад предпринимает попытки сдержать развитие России и использует международное право в своих интересах.

"Внесенные президентом инициативы позволят защитить права и интересы наших граждан, суверенитет государства", – подчеркнул спикер Госдумы.

Защитить страну от влияния извне поможет и запрет иметь гражданство и вид на жительство другого государства, а также счета и ценности в иностранных банках за пределами России для лиц, занимающих высшие государственные должности.

Ранее нижняя палата парламента приняла в первом чтении три законопроекта, инициированных президентом в развитие новых норм Конституции. Документы касаются правительства, Конституционного суда и прокуратуры. "Эти изменения положительно скажутся на качестве власти – исполнительной и представительной", – отметил Володин.

14 октября на Охотный Ряд поступили инициированные президентом законопроекты о Госсовете, приоритете российского права над международным и об укреплении суверенитета. Депутаты рассмотрят их в приоритетном порядке.

Напомним, что 1 июля состоялось всероссийское голосование по поправкам к Конституции. При явке почти 68% изменение основного закона поддержали свыше 77% проголосовавших.