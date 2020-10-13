Бойню в Карабахе назвали войной Турции против России

Поведение Эрдогана говорит о том, что стратегические планирование в России осуществляется некомпетентными людми, заявил Сивков. Он раскритиковал Кремль за продажу Анкаре комплекс противовоздушной обороны С-400.
Новейшая система, которая должна обеспечивать безопасность России, находится в руках Турции, которая ведет против нашей страны агрессивную политику, сокрушается эксперт. По его словам, Анкара воюет против Москвы на трех фронтах – в Нагорном Карабахе, Сирии и Ливии.
Раскритиковал военный эксперт и проект "Турецкий поток". Москва потратила огромные деньги на этот газопровод, но Анкара сокращает объемы закупок нашего газа, недоумевает Сивков.
"Это говорит о том, что люди, которые планировали такое сближение с Турцией и рассмотрение Турции в этом аспекте, мало что понимают", – сказал военный эксперт в эфире ютуб-канала "Рой ТВ".
Напомним, что резкое обострение конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентябя. Армения и Азербайджан применяют весь спектр вооружений: авиацию, танки, артиллерию.
Анкара поставляет Баку оружие. Азербайджанская армия использует турецкие беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar. Кроме того, сообщается о переброске в Нагорный Карабах нескольких сотен боевиков из Сирии.
Эрдоган призывает Армению вернуть спорный регион Азербайджану. В турецком парламенте заявили, что готовы рассмотреть вопрос об отправке в Карабах армии, однако пока в этом нет необходимости.
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