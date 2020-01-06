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Политика

"Закончится кровавой резней": Зеленского предупредили о губительных последствиях

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман уверена, что продажа украинских земель иностранным компаниям может привести к страшным последствиям. По мнению эксперта, граждане страны поднимут кровавое восстание.
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Советник экс-президента Виктора Януковича заявила, что Украина никогда не войдет в Европейский союз. Если бы участники объединения на самом деле хотели включить страну в состав, то давно бы уже это сделали. "Они бы уже дали Украине помощь, как когда-то они давали Польше на строительство дорог, поддержку фермерства", – выразила мнение Анна Герман.

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Чтобы спастись от разорения, украинские власти вынуждены продавать земли западным корпорациям. По словам бывшего депутата Верховной рады, сегодня уже 10% чернозема принадлежит частным компаниями с иностранным капиталом. Дальнейшая продажа земель может привести к катастрофе, передает "ПолитНавигатор".

"Я думаю, что это не будет просто в Украине. Не думаю, что украинцы легко дадут себя обмануть под шумок всех акций, которые здесь устраивают для отвлечения внимания. Я думаю, что за землю будут бить, и будут бить сильно, если у народа захотят эту землю забрать. Это закончится кровавой резней", – предупредила эксперт Владимира Зеленского.

Незавидный сценарий развития событий также предрек и экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Политик потребовал, чтобы киевские власти немедленно провели аудит государственной собственности. "Вы обворовываете, вы хотите несправедливо отдать наше будущее", – заявил он.

Автор: 6 января 2020, 16:56

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