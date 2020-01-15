"Ох, что творится": неожиданное решение Путина вывело из себя Собчак

Ксения нередко комментирует в своем микроблоге громкие новости. Она высказывалась о смерти экс-градоначальника столицы Юрия Лужкова. Теперь же, когда стало известно, что после решения президента правительство подало в отставку, медиаперсона заволновалась о будущем России.
"Ох, что творится!" – отреагировала телеведущая в своем телеграм-канале "Кровавая барыня". Она прикрепила к сообщению одну из статей, в которой рассказывается о ситуации.
"Ну и раз такое дело. Кого из министров, на ваш взгляд, не стоит возвращать в новое Правительство?" – поинтересовалась звезда отечественного шоу-бизнеса у своих поклонников.
Напомним, ранее появилась информация об уходе правительства России в отставку в полном составе. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства поблагодарил членов правительства за совместную работу. "Хотя не все получилось", – приводит РИА Новости слова президента.
Об отставке Медведев объявил после анонсированных президентом изменений в Конституции. Глава государства предложил дать Госдуме дополнительные полномочия по утверждению состава кабинета министров. В частности, по представлению президента парламент будет утверждать кандидатуру премьер-министра. Глава государства не сможет отклонить одобренную парламентом кандидатуру.
Популярные темы форума
Обратно в ссср!
Что запомнилось хорошего в СССР
Какой глупец убивает темы нулевым сообщениями?
Почему красивые несчастливые?
Обратно в Союз!
Назад в СССР,пусть это будет другая модель
Ты помнишь свои советские игрушки? Какие они были?
Третья мировая война будет или нет?
Рак-божье наказание?
Постоянно хочу кушать