Лукашенко пропихивает во власть молодую красотку

Марию Василевич называют "главной спутницей" и "близкой подругой" президента Белоруссии Александра Лукашенко. Девушка часто сопровождает политика на официальных мероприятиях.
Некоторые журналисты и вовсе намекают, что Батьку и юную красавицу связывают не только дружеские и деловые отношения. Примечательно, что Александр Лукашенко своего стремления помочь Марии Василевич не скрывает.
Пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт рассказала, что руководитель страны лично готовил девушку к участию в конкурсе "Мисс мира", передает издание "Политнавигатор". Сообщается, что на том конкурсе красавица завоевала титул "Мисс Европа".
После того, как Александр Лукашенко помог своей спутнице получить важный титул, поговаривают в Сети, он взялся за то, чтобы превратить ее в политика. Дескать, выдвижение девушки в депутаты согласовано с президентом Белоруссии.
При этом оппозиция уверяет, что в парламент страны попадают те люди, которых одобрит Александр Лукашенко. Из этого многие делают вывод, что успех королевы красоты на предстоящих выборах практически гарантирован.
Тем временем Мария Василевич уже была удостоена важной в Белоруссии награды "За духовное возрождение". Ее ей вручил Александр Лукашенко, отметив вклад девушки в развитие международного культурного сотрудничества и активную благотворительную деятельность.
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