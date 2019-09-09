Выходка жадного до денег Порошенко возмутила украинцев

Принадлежащая Порошенко кондитерская компания Roshen открыла
на проспекте Науки украинской столице кафе "Nice on Cafe". И все бы ничего, но
заоблачный ценник в заведении возмутил посетителей.
В кафе бывшего президента подают холодные и горячие напитки, отметил блогер Михаил Шнайдер. По его словам, в меню десертов посетителям предлагают блюдо под названием "чуррос". Это испанское лакомство, запеченное во фритюре. Стоимость порции – 75 гривен (около 200 рублей).
Пенсии обычного украинца хватит примерно на 20 порций, с сарказмом заметил блогер. Цены в кафе Порошенко Шнайдер назвал "эталонными".
После поражения на президентских выборах над бизнес-империей Порошенко нависла угроза. В конце апреля тогдашний лидер украинской Партии социалистов Илья Кива подал иск в суд и потребовал отобрать у бывшего главы государства приватизированную им фабрику имени Карла Маркса.
К бизнесу Порошенко предъявлял претензии и президент Владимир Зеленский. Во время предвыборной кампании он упрекал оппонента, что конфеты Roshen можно купить в России. Зеленский также поинтересовался, как Порошенко приватизировал фабрику Карла Маркса в конце 90-х, если в то время был чиновником.
Кондитерскую компанию Roshen политик основал в 1996 году. Предприятие имеет активны на Украине, в Казахстане, Литве, Венгрии и Китае. До недавнего времени функционировала фабрика в Липецке. В декабре прошлого года сообщалось, что Порошенко получил более 20 миллионов долларов дохода от деятельности компании.
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