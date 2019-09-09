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Политика

Выходка жадного до денег Порошенко возмутила украинцев

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Бывшему президенту Украины Петру Порошенко мало денег. Увеличивший свое состояние в разы за последние пять лет политик продолжает обдирать украинцев. На сей раз возмутились киевляне.
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Принадлежащая Порошенко кондитерская компания Roshen открыла на проспекте Науки украинской столице кафе "Nice on Cafe". И все бы ничего, но заоблачный ценник в заведении возмутил посетителей.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко бывший президент Украины

В кафе бывшего президента подают холодные и горячие напитки, отметил блогер Михаил Шнайдер. По его словам, в меню десертов посетителям предлагают блюдо под названием "чуррос". Это испанское лакомство, запеченное во фритюре. Стоимость порции – 75 гривен (около 200 рублей).

Пенсии обычного украинца хватит примерно на 20 порций, с сарказмом заметил блогер. Цены в кафе Порошенко Шнайдер назвал "эталонными".

После поражения на президентских выборах над бизнес-империей Порошенко нависла угроза. В конце апреля тогдашний лидер украинской Партии социалистов Илья Кива подал иск в суд и потребовал отобрать у бывшего главы государства приватизированную им фабрику имени Карла Маркса.

К бизнесу Порошенко предъявлял претензии и президент Владимир Зеленский. Во время предвыборной кампании он упрекал оппонента, что конфеты Roshen можно купить в России. Зеленский также поинтересовался, как Порошенко приватизировал фабрику Карла Маркса в конце 90-х, если в то время был чиновником.

Кондитерскую компанию Roshen политик основал в 1996 году. Предприятие имеет активны на Украине, в Казахстане, Литве, Венгрии и Китае. До недавнего времени функционировала фабрика в Липецке. В декабре прошлого года сообщалось, что Порошенко получил более 20 миллионов долларов дохода от деятельности компании.

Автор: 9 сентября 2019, 14:39
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комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

ч
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ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
ЭЛЛОЧКА ЛЮДОЕДКА ВВЕДЕТ НАЧЕРТАНИЕ АНТИХРИСТА НА ВЫБОРАХ РУСИ СВЯТОЙ
Россия Перейдет на Штрихкод-666 Голосование в 2020

СЕГОДНЯ УЖЕ ГОЛОСУЮТ ШТРИХ-КОДАМИ... В 2021 году ЦИК РФ может создать 5 тысяч цифровых избирательных участков. (ВИДЕО)

Дорогие братья и сестры! Мало того, что все эти путинские выборы - банальный лохотрон, так он еще и заставляет людей голосовать выданными им штрих-кодами. И ведь обезбоженные люди берут их и голосуют ими. Господи помилуй!

В случае, если эксперимент с цифровыми участками будет удачным, то на следующем едином дне голосования в 2020 году в России появится 2,5 тысячи таких участков. Соответствующие заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», - сказала глава ЦИК.
<цензура>

Как проголосовать на цифровом избирательном участке
ЦИК России
<цензура>

НАДО БЫЛО ЭЛЛОЧКУ НЕ ШОКЕРОМ, А ТАБУРЕТКОЙ ПРИБИТЬ!!!
РУСЬ БЫ СПАСЛАСЬ, А ТАК НЕТ ПОКЛОНИТСЯ АНТИХРИСТУ.
Аминь

И ОН СДЕЛАТ ВСЕМ МАЛЫМ И ВЕЛИКИМ, СВОБОДНЫМ И РАБАМ, НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ, КТО НЕ ИМЕЕТ ПЕЧАТИ ЗВЕРЯ 666
(Апокалипсис)

"Начертание, или имя зверя, или число имени его" (Откр.)
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, <цензура> это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. (Откр. 14:11) 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. _ Что является "зверем и образом его"? ... Почему говорят и пишут "печать антихриста", а не "начертание зверя"? Что из себя будет представлять "начертание, или имя зверя, или число имени его"? Как оно будет выглядеть? Нажмите, чтобы раскрыть... Здесь вопросы с точностями перевода.

Св.преп. Нил Мироточивый подробно описал, как это будет:"На печати же написано будет следующее: "Я твой есмь" - "Да, ты мой еси". - "Волею иду, а не насильно". -"И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно". Сии четыре изречения, или надписи, изображены будут посреди той проклятой печати...". И как люди будут пожирать трупы... И делать это будут не те, кто не поставил печать, а имеющие возможность купить еды. И подготовка к тому времени идет очень активно... Вспомните хотя бы рекламу "сникерса" чуть ли не на каждой остановке - "Лучше столкнуться с ним,чем с голодом".
Зинченко Ольга Ивановна, 21 сен 2008

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их…»
Начертание – на греч.χάραγμα в данном случае точный перевод дает три варианта – КЛЕЙМО, ОТМЕТИНА (более близко к начертанию)и ПЕЧАТЬ

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою…»
В данном случае образ ОТДЕЛЕН от начертания, для начертания тоже слово – КЛЕЙМО, ОТМЕТИНА, ПЕЧАТЬ
И дальше всюду греч.χάραγμα, где начертание

Вот это основной вопрос учения об антихристе и искушения антихристом! Именно не "просто мирским царем" и Откровение говорит на это еще более точно:
"И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Дан 7:20; Откр 13:1
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
14 это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Мф 24:24
Следуя Откровению, псевдо-царство антихриста не отменит иные государственные системы, а станет их квази-религиозным "освящением", где вместо СВЯТОСТИ будет демонический оккультизм и все формы греха, а уже оккультной религии антихриста будут служить государства, расставляющие на всех людей непринявших Христа печати 666

Собственно, начертание - это знак, символ, присутствующий на теле человека 666.
Сергей Владимирович, 22 сен 2008

Антихрист будет преподносить себя не просто мирским царем, но царем всех религий, религиозным миссией, обольщенные им люди, будут думать, что наступило тысячелетнее царствование Христа на земле. Эту идею активно проповедуют сейчас свидетели Иеговы.
На сегодняшний день мы, слава Богу, не видим такого обольстителя, в которого влюблены будут все народы. Напротив, люди стонут от насилия и ненависти к царям-насильникам, а антихрист всех приласкает и наобещает всем и каждому золотых гор. Конечно люди, которым будут говорить: "мир-мир" и обещать сытую и блаженную жизнь на земле, с радостью станут рукоплескать мнимому благодетелю народов. Потребуется лишь самая малость - принять религию антихриста, пройти некое мистическое таинство и получить во свидетельство этого некий знак или печать. Христианина запечатливает Дух Святой в Таинстве крещения - это печать Святого Духа, печать же антихриста будет печатью сатаны, который получит над ними такую власть и так станет их мучить, что они завидовать будут мертвым (помните пророчества, что все бесы в те дни выйдут из преисподней и получат свободу мучать людей)? И блаженны будут те, кто не крестится антихристовым "крещением", <цензура> с ними в те дни особенно сильно пребывать будет Бог, так что верные Христу не станут уже бояться ни голода, ни мук, которыми им будет угрожать антихрист.

Люди с звериной печатью 666 будут одержимы бесами и перестанут понимать что добро, что зло; что правда, что ложь; что есть угождение Богу, а что поругание Его. Поэтому слова пророков они понимать не будут, их слова им будут казаться клеветой на доброго и умного правителя мира, а потому они возненавидят их.

Знамение Христа - Крест, а знамение антихриста - нечто противоположное кресту, АНТИКРЕСТ, на котором будет написано имя антихриста и что он царь.
Лидия И., 11 сен 2008
<цензура> ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!

А то что ты сейчас пользуешься цифровым компьютером, тебя кара не настигла еще?
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
Витязь09.09.19 16:40
"пенсионная реформа", стала Гробовщиком Кремля.
Она вколотила последний гвоздь в крышку Гроба Едра!
<цензура> <цензура>. Хи Хи <цензура> <цензура> Хю Хю Хю
ВестникЪ ГОСПОДНЕЙ КАРЫ !!!
Ответить
ЭЛЛОЧКА ЛЮДОЕДКА ВВЕДЕТ НАЧЕРТАНИЕ АНТИХРИСТА НА ВЫБОРАХ РУСИ СВЯТОЙ
Россия Перейдет на Штрихкод-666 Голосование в 2020

СЕГОДНЯ УЖЕ ГОЛОСУЮТ ШТРИХ-КОДАМИ... В 2021 году ЦИК РФ может создать 5 тысяч цифровых избирательных участков. (ВИДЕО)

Дорогие братья и сестры! Мало того, что все эти путинские выборы - банальный лохотрон, так он еще и заставляет людей голосовать выданными им штрих-кодами. И ведь обезбоженные люди берут их и голосуют ими. Господи помилуй!

В случае, если эксперимент с цифровыми участками будет удачным, то на следующем едином дне голосования в 2020 году в России появится 2,5 тысячи таких участков. Соответствующие заявление сделала глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Если сочтём, что он удачен (эксперимент с цифровыми участками), то уже в 2020 году мы предполагаем 2,5 тысячи участков образовать уже по всей территории РФ, а затем к 2021 году не менее 5 тысяч на всей территории России», - сказала глава ЦИК.
<цензура>

Как проголосовать на цифровом избирательном участке
ЦИК России
<цензура>

НАДО БЫЛО ЭЛЛОЧКУ НЕ ШОКЕРОМ, А ТАБУРЕТКОЙ ПРИБИТЬ!!!
РУСЬ БЫ СПАСЛАСЬ, А ТАК НЕТ ПОКЛОНИТСЯ АНТИХРИСТУ.
Аминь

И ОН СДЕЛАТ ВСЕМ МАЛЫМ И ВЕЛИКИМ, СВОБОДНЫМ И РАБАМ, НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ НА ВЫБОРАХ, КТО НЕ ИМЕЕТ ПЕЧАТИ ЗВЕРЯ 666
(Апокалипсис)

"Начертание, или имя зверя, или число имени его" (Откр.)
Кто имеет ум, тот сочти число зверя, <цензура> это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть. (Откр. 14:11) 11 и дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его и принимающие начертание имени его. _ Что является "зверем и образом его"? ... Почему говорят и пишут "печать антихриста", а не "начертание зверя"? Что из себя будет представлять "начертание, или имя зверя, или число имени его"? Как оно будет выглядеть? Нажмите, чтобы раскрыть... Здесь вопросы с точностями перевода.

Св.преп. Нил Мироточивый подробно описал, как это будет:"На печати же написано будет следующее: "Я твой есмь" - "Да, ты мой еси". - "Волею иду, а не насильно". -"И я по воле твоей принимаю тебя, а не насильно". Сии четыре изречения, или надписи, изображены будут посреди той проклятой печати...". И как люди будут пожирать трупы... И делать это будут не те, кто не поставил печать, а имеющие возможность купить еды. И подготовка к тому времени идет очень активно... Вспомните хотя бы рекламу "сникерса" чуть ли не на каждой остановке - "Лучше столкнуться с ним,чем с голодом".
Зинченко Ольга Ивановна, 21 сен 2008

«И он сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их…»
Начертание – на греч.χάραγμα в данном случае точный перевод дает три варианта – КЛЕЙМО, ОТМЕТИНА (более близко к начертанию)и ПЕЧАТЬ

«И третий Ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое, или на руку свою…»
В данном случае образ ОТДЕЛЕН от начертания, для начертания тоже слово – КЛЕЙМО, ОТМЕТИНА, ПЕЧАТЬ
И дальше всюду греч.χάραγμα, где начертание

Вот это основной вопрос учения об антихристе и искушения антихристом! Именно не "просто мирским царем" и Откровение говорит на это еще более точно:
"И десять рогов, которые ты видел, суть десять царей, которые еще не получили царства, но примут власть со зверем, как цари, на один час. Дан 7:20; Откр 13:1
13 Они имеют одни мысли и передадут силу и власть свою зверю.
14 это - бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Мф 24:24
Следуя Откровению, псевдо-царство антихриста не отменит иные государственные системы, а станет их квази-религиозным "освящением", где вместо СВЯТОСТИ будет демонический оккультизм и все формы греха, а уже оккультной религии антихриста будут служить государства, расставляющие на всех людей непринявших Христа печати 666

Собственно, начертание - это знак, символ, присутствующий на теле человека 666.
Сергей Владимирович, 22 сен 2008

Антихрист будет преподносить себя не просто мирским царем, но царем всех религий, религиозным миссией, обольщенные им люди, будут думать, что наступило тысячелетнее царствование Христа на земле. Эту идею активно проповедуют сейчас свидетели Иеговы.
На сегодняшний день мы, слава Богу, не видим такого обольстителя, в которого влюблены будут все народы. Напротив, люди стонут от насилия и ненависти к царям-насильникам, а антихрист всех приласкает и наобещает всем и каждому золотых гор. Конечно люди, которым будут говорить: "мир-мир" и обещать сытую и блаженную жизнь на земле, с радостью станут рукоплескать мнимому благодетелю народов. Потребуется лишь самая малость - принять религию антихриста, пройти некое мистическое таинство и получить во свидетельство этого некий знак или печать. Христианина запечатливает Дух Святой в Таинстве крещения - это печать Святого Духа, печать же антихриста будет печатью сатаны, который получит над ними такую власть и так станет их мучить, что они завидовать будут мертвым (помните пророчества, что все бесы в те дни выйдут из преисподней и получат свободу мучать людей)? И блаженны будут те, кто не крестится антихристовым "крещением", <цензура> с ними в те дни особенно сильно пребывать будет Бог, так что верные Христу не станут уже бояться ни голода, ни мук, которыми им будет угрожать антихрист.

Люди с звериной печатью 666 будут одержимы бесами и перестанут понимать что добро, что зло; что правда, что ложь; что есть угождение Богу, а что поругание Его. Поэтому слова пророков они понимать не будут, их слова им будут казаться клеветой на доброго и умного правителя мира, а потому они возненавидят их.

Знамение Христа - Крест, а знамение антихриста - нечто противоположное кресту, АНТИКРЕСТ, на котором будет написано имя антихриста и что он царь.
Лидия И., 11 сен 2008
<цензура>
Гость
Ответить
А как же какава по безвизу в Венской опере?
Теперь все побегут кушать чурросы, благо что почти на халяву.))))))))))
Кузя
Ответить
зато путин БЕСсеребренник. бугагага
1

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