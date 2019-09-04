Сын шокировал Лукашенко рассказом о покупке наркотиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил на открытии международной конференции по борьбе с терроризмом в Минске. С гостями мероприятия он поделился историей о том, как сын поведал ему про покупку наркотиков и оружия через Сеть.

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