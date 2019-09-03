Поставят к стенке: Порошенко предсказали страшную участь

Против бывшего президента Украины Петра Порошенко возбуждено более десяти уголовных дел. Политик ушел в оппозицию к новым властям страны. Наблюдатели не исключают, что с экс-президентом могут расправиться самым жестоким способом.



Эксперты полагают, что Порошенко может получить реальный срок за решеткой. Читатели "Дни.ру", как известно, тоже не лыком шиты и имеют свою точку зрения на любое событие.



Не стало исключением и уголовное преследование бывшего президента Украины. Читатель, пожелавший оставить комментарий под ником "Решится ли Зеленский посадить Порошенко?" предположил, что новый президент может пойти на крайние меры.

"Может да, а может нет. А если застрелит, поставив к стенке, заслужит тогда авторитет", – прокомментировал читатель в стихотворной форме.

О возможном заключении бывшего президента говорят сейчас в самых высших эшелонах украинской власти. Депутат Верховной рады Антон Геращенко не исключил, что против Петра Порошенко могут возбудить сотни, а то и тысячи уголовных дел. По его словам, подать иск против политика может любой желающий.

Премьер-министр Украины Гончарук:

"При Порошенко страна двигалась в правильном направлении, но медленно."



Короче, похоже, что при Зеленском будет весь тот же самый адище, только в несколько раз быстрее. Впрочем, может быть это и к лучшему. — Голос Мордора (@spacelordrock) August 30, 2019

Реальный срок для экс-президента не стал исключать даже его кум – теперь уже бывший генеральный прокурор Украины. "В нашей стране могут сесть все", – прокомментировал он уголовные дела в отношении Порошенко.

Последнее время бывший глава государства ведет себя странно. Он дважды вылетал за границу, причем один раз политик и его семья вылетели в неизвестном направлении. Не исключено, что Порошенко вывозит с Украины "нажитое непосильным трудом".