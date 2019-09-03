Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил полностью закрыть границу с Украиной. Официальная причина – контрабанда оружия из соседней страны. А не далее как вчера Батька распекал своего украинского коллегу за то, что тот лишил его возможности пользоваться велосипедом для поездок на работу.



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