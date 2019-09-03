Беспокойный Лукашенко отгородился от Зеленского

Жителей соседней страны Лукашенко назвал "братьями и близкими людьми". Видимо, настолько близкими, что пришлось наглухо закрывать государственную границу.
"Еще больше, чем с Североатлантическим
блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер
один", – сказал президент на конференции по борьбе с терроризмом в Минске.
Оружие с Украины попадает в руки обычных людей, что может привести к всплеску терроризма, пожаловался Лукашенко. По данным Госпогранкомитета Белоруссии, в прошлом году на границе изъяли 76 единиц оружия и 800 боеприпасов.
Ранее "Дни.ру" писали, что Александр Лукашенко во время посещения одной из школ Минска признался, что хочет ездить на работу на электромотоцикле или велосипеде. Проблема в том, что о том же самом говорил Владимира Зеленский, когда его избрали.
Зеленский хочет быть похожим на Лукашенко, а Лукашенко на Зеленского, два шизика))) Подскажите Лукашенко, что зе уже не ездит на велосипеде. pic.twitter.com/waJDAiBZA5— 25ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל�������������������� (@herooftheday10) September 3, 2019
По словам белорусского лидера, он не захотел копировать президента соседней страны и решил отказаться от поездок на велосипеде. "Все испортил Зеленский", – сказал Лукашенко, признавшись, что пользуется двухколесным транспортом все чаще.
Президенты двух стран пока не встречались, однако успели провести телефонные переговоры. Планируется, что Лукашенко встретится с Зеленским на форуме регионов в Житомирской области. Белорусский лидер принял приглашение украинского коллеги.
Популярные темы форума
Кто-нибудь может мне объяснить разницу между москвичами и питерцами?
Русские девки и бабы кидаются на кавказцев и азиатов как голодные.
РЕБЁНКА ВАШЕГО ОБИЖАЮТ В ШКОЛЕ,ЧТО БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ????
Мужчина меня оскорбил
Мужчина верит гороскопам
КОГДА КИРГИЗЫ УБЕРУТСЯ ИЗ НАШЕГО ДОМА?
Донбасс будет русским?
Что я здесь делаю?
ПО МОСКВЕ ХОДЯТ БАБЫ В ПЛАТКАХ ЗАМОТАННЫЕ В ДЛИННЫХ ХАЛАТАХ
А ,ПОЧЕМУ У КИРГИЗОВ РУССКИЙ ПАСПОРТ ,ОНИ ВОШЛИ В СОСТАВ РОССИИ???-