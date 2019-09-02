Обманщик Зеленский попался на чудовищном вранье

По мнению Воли, Зеленский занимается популизмом, делая
заявления о возможности провести реформы за год. Этим глава государства
демонстрирует собственную некомпетентность, уверен аналитик.
Для реформ нужны квалифицированные кадры, подчеркнул Воля. "Как показали 100 дней, их в команде президента нет. Они специалисты в чем угодно, только не в вопросах государственного управления", – цитирует эксперта портал "Украина.ру".
Большинство депутатов фракции "Слуга народа" в обновленной Раде были взяты с улицы, добавил эксперт. Воля уличил Зеленского в обмане избирателей. Но не исключено, что глава государства обманывает сам себя, заключил политолог.
Впервые в украинской истории Владимир Зеленский получил полный карт-бланш на реформы. Он заручился поддержкой подавляющего большинства украинцев на президентских выборах, а поддерживающая его партия "Слуга народа" победила на голосовании в Верховную раду и сформировала большинство в ее новом созыве.
Зеленский пообещал через год распустить Раду, если она будет плохо работать— Донецк 62.ua (@donetsk62ua) August 29, 2019
Поверьте, я уже знаю: распускать Верховную Раду не так страшно. Я искренне надеюсь, что этого не случится #Зеленский #Рада pic.twitter.com/gUC1hB9utz
В понедельник, 2 сентября, на совещании с членами правительства и депутатами Зеленский предупредил другие парламентские фракции, что если не удастся найти общий язык, то "Слуга народа" будет принимать законы без оглядки на другие политические силы. Президент заверил, что у его команды есть все возможности для осуществления нужных реформ.
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