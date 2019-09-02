"Впустим американцев в свои недра": Зеленского поймали на стыдной связи

Среди главных претензий к предыдущему главе государства Петру Порошенко украинский народ чаще всего называл предательство национальных интересов страны в пользу личной выгоды. Однако теперь у избирателей появился повод задуматься, что его сменщик Владимир Зеленский занимается приблизительно тем же самым.
Что еще более стыдно для независимого политика, бывший шоумен, кажется, принимает глобальные решения, от которых зависит дальнейший вектор развития вверенной ему страны, и вовсе без оглядки на возможные последствия. Прикрыть это обстоятельство попытался работающий на офис Владимира Зеленского политолог Юрий Романенко.
Он постарался донести до аудитории мысль о том, что Запад устал поддерживать Украину исключительно по политическим мотивам и начинает задумываться об экономической отдаче от подобного рода контактов. По мнению эксперта, необходимо поддержать стремление Варшавы и Вашингтона встроить Киев в свою энергетическую систему.
"Экономический интерес всегда вносит фундаментальные мотивы в отношении и Польши, и США к нам", – подчеркнул Юрий Романенко.
По его уверениям, простым украинцам не стоит переживать из-за того, что американские компании получат доступ к украинским полезным ископаемым. "Это будет прекрасно, если мы впустим американцев в свои недра", – рассказал эксперт. Именно в этом направлении двигает страну Владимир Зеленский.
"Мы за 28 лет не смогли закрыть свой энергобаланс, имея все необходимые ресурсы (газ, нефть, уголь, уран, возобновляемые источники энергии)", – цитирует издание "Политнавигатор" Романенко. Как отметил политолог, передача компаниям из США контроля над полезными ископаемыми остается для Украины единственной возможностью использовать их с пользой для себя.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский дал повод для подозрений в том, что он пренебрегает интересами вверенной ему страны и готов идти на самые широкие уступки, лишь бы заслужить одобрение со стороны международных структур, а также лидеров стран Евросоюза и США. В частности, он пообещал руководству МВФ провести масштабную приватизацию государственной собственности и легализовать продажу земли транснациональным компаниям.
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