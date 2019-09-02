"Впустим американцев в свои недра": Зеленского поймали на стыдной связи

Политолог Юрий Романенко, работающий на штаб президента Украины Владимира Зеленского, попытался убедить читателей в том, что отказ страны от собственных полезных ископаемых может быть едва ли не единственным способом извлечь из них пользу. Для этого, по его словам, необходимо выстраивать более тесные отношения с США и Польшей.



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