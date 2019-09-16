Россия и Узбекистан расширяют межпарламентское сотрудничество

Подписи под соглашением поставили спикер Госдумы Вячеслав
Володин и глава Законодательной палаты Олий Мажлиса Нурдинжон Исмоилов. Делегация
российских законодателей прибыла в Ташкент в понедельник, 16 сентября.
"Стороны содействуют установлению постоянных связей между комитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами сторон, обмениваются делегациями в целях изучения практики разработки и принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности", – говорится в подписанном документе.
Вячеслав Володин напомнил, что подобные договоренности действуют у Госдумы с коллегами из Франции, Италии, Китая, Казахстана, Ирана. Подписание рамочного соглашения с узбекскими парламентариями позволит в будущем решать задачи в самых различных форматах, подчеркнул спикер нижней палаты.
В ходе визита в Узбекистан у думской делегации запланирована встреча с главами обеих палат парламента республики, а также с президентом Шавкатом Мирзиеевым. Это первый визит председателя Госдумы в эту страну с 2006 года.
В ходе встречи Володин и Исмоилов обсудили развитие экономического и гуманитарного государства. Парламентарии должны законодательно обеспечить решения президентов России и Узбекистана, подчеркнул спикер Госдумы.
Председатель нижней палаты напомнил, что в прошлом году товарооборот достиг 4,4 миллиарда долларов, и это не предел. Задача – выйти на 10 миллиардов, сказал спикер.
Он пригласил своего коллегу в Москву и призвал активизировать совместную работу на международных площадках. Володин выразил надежду, что законодатели двух стран будут встречаться чаще.
Отдельно спикер Госдумы остановился на положении русского языка в республике. По его словам, к языку Пушкина и Достоевского в Узбекистане относятся с уважением, он изучается в более чем 900 школах и высших учебных заведениях.
Узбекистан – один из ключевых экономических партнеров России на просторах бывшего СССР. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества включает около 300 межгосударственных, межправительственных и межведомственных соглашений.
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