Единороссы обсудят на съезде выборы в Госдуму – 2021

Подготовке к выборам в нижнюю палату парламента 2021 года будет посвящен предстоящий съезд "Единой России". Также партийцы обсудят итоги единого дня голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак.



"Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будет исключительно электоральным", – сказал он на заседании президиума генсовета "Единой России".



По словам Турчака, единороссы оценят прошедшие выборы, обновят партийные институты и фактически дадут старт избирательной кампании 2021 года. В следующем году "Единую Россию" ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем, подчеркнул он.

Турчак напомнил, что в 2020 году в стране пройдут 74 кампаний в 48 регионах. Будут избираться 14 губернаторов, 11 законодательных собраний, 24 городские думы, также пройдут 24 массовые кампании по выборам в органы местного самоуправления, а также одни довыборы депутатов Госдумы. По охвату и количеству замещаемых мандатов электоральный цикл будет напряженным, отметил секретарь генсовета "ЕР".

"Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты", - резюмировал Турчак.

Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 19 регионах проходили выборы глав субъектов, в 13 – депутатов региональных заксобраний, прошли 22 кампании по выбору депутатов гордум.

По итогам дня голосования "Единая Россия" сохранила статус лидирующей политической силы страны, подчеркнул премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.