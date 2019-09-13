Единороссы обсудят на съезде выборы в Госдуму – 2021

"Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года,
хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будет
исключительно электоральным", – сказал он на заседании президиума
генсовета "Единой России".
По словам Турчака, единороссы оценят прошедшие выборы, обновят партийные институты и фактически дадут старт избирательной кампании 2021 года. В следующем году "Единую Россию" ожидает не менее напряженная работа, чем в текущем, подчеркнул он.
Турчак напомнил, что в 2020 году в стране пройдут 74 кампаний в 48 регионах. Будут избираться 14 губернаторов, 11 законодательных собраний, 24 городские думы, также пройдут 24 массовые кампании по выборам в органы местного самоуправления, а также одни довыборы депутатов Госдумы. По охвату и количеству замещаемых мандатов электоральный цикл будет напряженным, отметил секретарь генсовета "ЕР".
"Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты", - резюмировал Турчак.
Напомним, 8 сентября в России прошел единый день голосования. В 19 регионах проходили выборы глав субъектов, в 13 – депутатов региональных заксобраний, прошли 22 кампании по выбору депутатов гордум.
По итогам дня голосования "Единая Россия" сохранила статус лидирующей политической силы страны, подчеркнул премьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.
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