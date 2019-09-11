Дума и Росстат создают совместную рабочую группу

"Мы создадим рабочую группу и вместе с Росстатом подумаем о
том, что нам необходимо сделать, чтобы была информация, которая крайне важна
при принятии решений", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Предполагается, что рабочую группу возглавит первый зампред Госдумы Иван Мельников. Предложения по ее составу будут представлять фракции и профильные комитеты.
Решение о совместной рабочей группе поддержал глава Росстата Павел Малков. По его словам, в ведомстве готовы ко всем форматам взаимодействия с законодателями.
Чтобы депутаты владели объективной информацией о ситуации в той или иной отрасли, Вячеслав Володин предложил приглашать представителей статистического ведомства на парламентские слушания. Ранее спикер Госдумы отметил, что депутаты будут принимать решения с учетом данных, предоставленных Росстатом.
Совет Госдумы в таком формате прошел впервые. Парламентарии дали ему высокую оценку. Решено и далее приглашать руководителей ведомств на Совет нижней палаты и заслушивать их доклады.
В следующий раз заседание в таком формате пройдет в октябре. С докладом перед депутатами выступит руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Приоритетом станет принятие законов прямого действие, рассмотрение бюджета на следующий год и дальнейшая работа по улучшению качества рассматриваемых документов.
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