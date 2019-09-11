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Политика

Дума и Росстат создают совместную рабочую группу

Фото: Duma.gov.ru
На Совете Госдумы в среду, 11 сентября, принято решение о создании совместной рабочей группы с Федеральной службой государственной статистики (Росстат). Кроме того, представителей ведомства будут приглашать в нижнюю палату для участия в парламентских слушаниях. 
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"Мы создадим рабочую группу и вместе с Росстатом подумаем о том, что нам необходимо сделать, чтобы была информация, которая крайне важна при принятии решений", – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Предполагается, что рабочую группу возглавит первый зампред Госдумы Иван Мельников. Предложения по ее составу будут представлять фракции и профильные комитеты.

Решение о совместной рабочей группе поддержал глава Росстата Павел Малков. По его словам, в ведомстве готовы ко всем форматам взаимодействия с законодателями.

Чтобы депутаты владели объективной информацией о ситуации в той или иной отрасли, Вячеслав Володин предложил приглашать представителей статистического ведомства на парламентские слушания. Ранее спикер Госдумы отметил, что депутаты будут принимать решения с учетом данных, предоставленных Росстатом.

Вячеслав Володин (в центре). Фото: Duma.gov.ru

Совет Госдумы в таком формате прошел впервые. Парламентарии дали ему высокую оценку. Решено и далее приглашать руководителей ведомств на Совет нижней палаты и заслушивать их доклады.

В следующий раз заседание в таком формате пройдет в октябре. С докладом перед депутатами выступит руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

Напомним, 10 сентября Госдума открыла осеннюю сессию. Приоритетом станет принятие законов прямого действие, рассмотрение бюджета на следующий год и дальнейшая работа по улучшению качества рассматриваемых документов. 

Автор: 11 сентября 2019, 18:55

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