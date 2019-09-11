Дума будет принимать решения с учетом данных Росстата

"Росстат занимается мониторингом важнейших
социально-экономических вопросов и анализирует качественные показатели развития
России, поэтому мы решили заслушать его руководителя", – сказал журналистам
председатель Госдумы.
Он напомнил, что на открытии осенней сессии депутаты подняли вопрос доходов врачей и учителей. По словам Володина, нужно проверить, как влияют доходы управленческого персонала на расчетной средней зарплаты в регионе. "Справедливо, чтобы этот показатель рассчитывался без учета зарплаты главврача, директора и их заместителей", – указал председатель нижней палаты.
Этот вопрос также будет обсуждаться с руководителем Росстата. "За цифрами важно видеть людей", – подчеркнул Володин.
Качество принимаемых законов, добавил спикер, зависит от понимая механизмов статистических расчетов, от того, насколько точно они показывают реальное положение дел. Практика приглашения на Совет Госдумы руководителей федеральных ведомств будет продолжена, заключил председатель нижней палаты.
Во вторник, 10 сентября, Госдума открыла осеннюю сессию. Вячеслав Володин призвал депутатов сосредоточиться на принятии законопроектов прямого действия. Кроме того, в приоритете будет рассмотрение бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. Также законодатели продолжат работу по повышению качества принимаемых нормативно-правовых актов.
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