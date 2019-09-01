Володин: Действия властей Польши оскорбляют память советских солдат

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал попытки руководства Польши перечеркнуть историческую память о Второй Мировой войне. Он подчеркнул, что таким образом Варшава демонстрирует свою ущербность.

Вячеслав Володин отметил, что Победа во Второй Мировой войне не имеет политической окрашенности. А тот факт, что Россия сыграла в ней решающую роль, был признан всеми народами мира, в том числе и государствами антигитлеровской коалиции, в которую входили США и Великобритания.

"Принимая решения о принижении роли СССР, России во Второй Мировой войне руководство Польши показывает свою ущербность, политизируя итоги войны, и пытаясь перечеркнуть историческую память. Это недопустимо", – подчеркнул спикер Госдумы.

Он рассказал, что своими действиями польское руководство оскорбляет память о более чем шестиста тысячах солдат и офицеров, которые погибли при освобождении их страны от нацистов и спасении всего польского народа. Их подвиг не должен восприниматься сквозь призму текущей политической ситуации.

"Это мы всегда должны помнить независимо от того какие партии и президенты приходят к власти", – подчеркнул Володин.

Председатель нижней палаты парламента России заметил, что подобным образом страны-сателлиты пытаются угодить тем, кто взял их под свое крыло. Однако усердствуя таким образом они не замечают, что в конечном итоге они занимаются надругательством над историей, человечеством и моралью.

При этом тем странам, которые покровительствуют им, такое поведение с их стороны даже не требуется. Вячеслав Володин напомнил, что к подобной риторике склонны именно страны-сателлиты. На каких-то этапах своей истории они активно кляли США и Великобританию, сейчас же занимаются тем же, но уже в отношении России.

"У нас есть хорошая русская поговорка "Не плюйте в колодец, как бы не пришлось воды напиться", – рассказал председатель Госдумы.

Подвиг советского солдата, подчеркнул Володин, останется в памяти человечества навсегда. "А фамилии польских чиновников и политиков, которые пытались и пытаются разрушить память о тех, кто отдал жизнь за мир, будут преданы забвению", – заключил он.