Названо неожиданное условие возвращения Крыма Украине

Необходимо оказывать дипломатическое давление на Россию,
заявил публицист. Обязательным условием возвращения Крыма, а
вместе с ним и Донбасса, Вятрович назвал возобновление боевых действий против
Москвы.
Зеленский, по его словам, должен вести себя жестко в отношении Кремля. "Здесь римский тезис si vis pacem, para bellum – то есть, "хочешь мира, готовься к войне", должен быть, наверное, ключевым для любого президента Украины", – сказал публицист в интервью изданию "Апостроф".
Вятрович признал, что Украина не может в одиночку вести войну с Россией. Ресурсы Москвы значительно превосходят возможности Киева, пояснил глава Института национальной памяти.
Президент Украины Зеленский обратился к президенту России В.Путину с предложением по возвращению России в G8.— RU RU (@VtkRu) August 22, 2019
Он заявил, что Россия может снова стать частью G8, если «вернет полуостров Крым и прекратит конфликт в Донбассе».
клоун остается клоуном всегда,бывших не бывает pic.twitter.com/EfzyXlzoG8
Журналист Дмитрий Гордон предположил, что Крым и Донбасс могут вернуться в состав Украины при двух условиях. Во-первых, Запад должен ввести против Москвы реально жесткие санкции. Во-вторых, уверен он, политика Кремля может измениться в случае массовых протестов в российской столице.
Тем не менее, в такую вероятность сам Гордон не верит. "Потому что подавляющее большинство россиян, они видят себя с Крымом и Донбассом, и вообще хотят, чтобы Украина была частью России", – заявил журналист в эфире телеканала "НАШ".
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