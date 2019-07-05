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Политика

"Звероподобный человек": Порошенко отправили в тюремный карцер

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Проигравшего президентские выборы Петра Порошенко и его соратников ждет незаконная участь. Известный политик сделал заявление об отправке бывшего главы государства в тюремный карцер. На экс-лидера Незалежной заведено уже пять уголовных дел. 
прочитано 67 раз

После провала на президентских выборах Порошенко должен проиграть и на голосовании в новый состав Верховной рады. О досрочных выборах в парламент президент Владимир Зеленский объявил 21 мая, во время вступления в должность.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Бывший президент Украины

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Порошенко "мерзким негодяем". По его словам, экс-президент действует цинично: поменял название своей партии на "Европейскую солидарность" и надеется под новой вывеской занять теплое место в Раде.

"Нам эту мерзость допустить в парламент никак нельзя!" – написал Журавко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что при президенте Порошенко была развязана война в Донбассе, унесшая жизни более 13 тысяч человек, разрушены города и села. Был уничтожен Boeing Малазийских авиалиний – 298 погибших.

Другая "заслуга" Порошенко – появление секретных тюрем СБУ и пыточных, которые Журавко сравнил с печально известной американской тюрьмой Гуантанамо. "При правлении этого звероподобного человека у нас появились политзаключенные", – подчеркнул бывший депутат. Он уточнил, что на сегодняшний день их более четырех тысяч.

"Этот человек и его партия "Европейская солидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место в тюремном карцере!" - уверен Журавко.

Не исключено, что в бывший украинский лидер за свои деяния действительно отправится в места не столь отдаленные. На Украине против него заведено уже пять уголовных дел. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти.

Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовные дела были возбуждены по его ходатайствам. По его словам, компромата на бывшего президента хватит для возбуждения десятков разбирательств.
Автор: Федор Лопырев5 июля 2019, 12:02
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Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

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