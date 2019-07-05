"Звероподобный человек": Порошенко отправили в тюремный карцер
После провала на президентских выборах Порошенко должен
проиграть и на голосовании в новый состав Верховной рады. О досрочных выборах в
парламент президент Владимир Зеленский объявил 21 мая, во время вступления в
должность.
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Порошенко "мерзким негодяем". По его словам, экс-президент действует цинично: поменял название своей партии на "Европейскую солидарность" и надеется под новой вывеской занять теплое место в Раде.
"Нам эту мерзость допустить в парламент никак нельзя!" – написал Журавко на своей странице в Facebook.
Он напомнил, что при президенте Порошенко была развязана война в Донбассе, унесшая жизни более 13 тысяч человек, разрушены города и села. Был уничтожен Boeing Малазийских авиалиний – 298 погибших.
Другая "заслуга" Порошенко – появление секретных тюрем СБУ и пыточных, которые Журавко сравнил с печально известной американской тюрьмой Гуантанамо. "При правлении этого звероподобного человека у нас появились политзаключенные", – подчеркнул бывший депутат. Он уточнил, что на сегодняшний день их более четырех тысяч.
"Этот человек и его партия "Европейская солидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место в тюремном карцере!" - уверен Журавко.
Не исключено, что в бывший украинский лидер за свои деяния действительно отправится в места не столь отдаленные. На Украине против него заведено уже пять уголовных дел. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти.
Ареста и суда над Порошенко активно добивается бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов. Все уголовные дела были возбуждены по его ходатайствам. По его словам, компромата на бывшего президента хватит для возбуждения десятков разбирательств.
тюрьма и конфискация имущества...— Ray (@Ray_net_ua) 19 июня 2019 г.
ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко
"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде" pic.twitter.com/7mes2sM2A1
Яркие подробности случившегося
Гарри не привык к чрезмерному вниманию
Эксперт высказал субъективное мнение
"Родители" КВН выиграют суд, уверены истцы
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Замуж не хочу!
Где в России не хотят работать?????
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Не хочу ходить за больным мужем.
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
Скандал со свекровью
Сказал, что отвратительно готовлю
Как попросить справку перед сексом?
Астролог сказал, что мы несовместимы
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
Кого выбрать?
Хочу на море.
Жесткий секс
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Щель между зубов
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
аборт
Секс с чернокожим
Не хочу работать, а муж заставляет
Названа самая сексуальная страна,это Украина.
Не дает мне денег
Как вы относитесь к ЛГБТ?
Как перестать выносить мозг?
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Можно ли кормить сделанной грудью?
Темникова спала с Серябкиной
Вы только посмотрите, как расцвел Собянин при Москве!