"Звероподобный человек": Порошенко отправили в тюремный карцер

Проигравшего президентские выборы Петра Порошенко и его соратников ждет незаконная участь. Известный политик сделал заявление об отправке бывшего главы государства в тюремный карцер. На экс-лидера Незалежной заведено уже пять уголовных дел.



После провала на президентских выборах Порошенко должен проиграть и на голосовании в новый состав Верховной рады. О досрочных выборах в парламент президент Владимир Зеленский объявил 21 мая, во время вступления в должность.



Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко назвал Порошенко "мерзким негодяем". По его словам, экс-президент действует цинично: поменял название своей партии на "Европейскую солидарность" и надеется под новой вывеской занять теплое место в Раде.

"Нам эту мерзость допустить в парламент никак нельзя!" – написал Журавко на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что при президенте Порошенко была развязана война в Донбассе, унесшая жизни более 13 тысяч человек, разрушены города и села. Был уничтожен Boeing Малазийских авиалиний – 298 погибших.

Другая "заслуга" Порошенко – появление секретных тюрем СБУ и пыточных, которые Журавко сравнил с печально известной американской тюрьмой Гуантанамо. "При правлении этого звероподобного человека у нас появились политзаключенные", – подчеркнул бывший депутат. Он уточнил, что на сегодняшний день их более четырех тысяч.

"Этот человек и его партия "Европейская солидарность" не должны попасть в парламент Украины! Его место в тюремном карцере!" - уверен Журавко.

Не исключено, что в бывший украинский лидер за свои деяния действительно отправится в места не столь отдаленные. На Украине против него заведено уже пять уголовных дел. Порошенко обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти.

тюрьма и конфискация имущества...

ГБР подтвердило наличие пятого дела против олигарха Порошенко

"захват государственной власти в Украине при внесении представления на назначение премьер-министра при отсутствии коалиции в Верховной раде" pic.twitter.com/7mes2sM2A1 — Ray (@Ray_net_ua) 19 июня 2019 г.