Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху
Павел Климкин отвесил пощечину украинскому лидеру, ответив на нападки Владимира Зеленского в свой адрес. Припертый к стенке президентом чиновник отметил, что с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой президента.
"Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое", – цитирует главу МИД страны "Украинская правда". "Есть много интервью вместо стратегии", – подцепил Владимира Зеленского чиновник.
Министр считает, что сейчас у Украины "в принципе нет внешней политики". "Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем", – добавил Павел Климкин.
Напомним, конфликт между ним и Владимиром Зеленским произошел после того, как украинский лидер пожаловался на то, что узнает о внешней политике Киева из Сети. Он потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России по украинским морякам.
В свою очередь Павел Климкин ответил, что не обязан согласовывать с Владимиром Зеленским тексты нот. При этом чиновник подчеркнул, что его ответ Москве был единственно возможным. 1 июля президент Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности.
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