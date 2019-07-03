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Политика

Припертый к стенке Климкин отвесил Зеленскому звонкую оплеуху

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал команду президента страны. По его мнению, Владимир Зеленский не имеет видения внешней политики государства.
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Павел Климкин отвесил пощечину украинскому лидеру, ответив на нападки Владимира Зеленского в свой адрес. Припертый к стенке президентом чиновник отметил, что с момента инаугурации у него практически не было коммуникации с командой президента.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Какой будет модель будущей внешней политики? Не видно. Какими будут очертания этой политики? Неизвестно. Сейчас вы от новой команды слышите то одно, то другое", – цитирует главу МИД страны "Украинская правда". "Есть много интервью вместо стратегии", – подцепил Владимира Зеленского чиновник.

Министр считает, что сейчас у Украины "в принципе нет внешней политики". "Возможно, кто-то мешает. Я мешаю? Ну, с 3 июля буду в отпуске. Нет проблем", – добавил Павел Климкин.

Напомним, конфликт между ним и Владимиром Зеленским произошел после того, как украинский лидер пожаловался на то, что узнает о внешней политике Киева из Сети. Он потребовал от главы МИД объяснений, почему с ним не был согласован ответ на ноту России по украинским морякам.

В свою очередь Павел Климкин ответил, что не обязан согласовывать с Владимиром Зеленским тексты нот. При этом чиновник подчеркнул, что его ответ Москве был единственно возможным. 1 июля президент Украины направил премьер-министру Владимиру Гройсману требование привлечь главу МИД к дисциплинарной ответственности. 

Автор: Валерия Нарская3 июля 2019, 22:13
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Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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