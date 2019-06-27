Климкин жестко ответил Зеленскому

Глава украинского МИДа Павел Климкин жестко отреагировал на критику президента Владимира Зеленского, который ранее заявил, что ведомство не согласовало с ним ответ России по ноте относительно арестованных моряков.

Климкин напомнил Зеленскому, что Россия "подготовила ловушку" для моряков, на которую "кто-то в офисе президента банально попался". Причем по мнению дипломата, повестись на такое – это опорочить честь арестованных моряков. Политик утверждает, что не намерен обсуждать с Москвой "условия освобождения", если Россия может "просто так" отпустить украинцев.