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Политика

Климкин жестко ответил Зеленскому

прочитано 325 раз

Глава украинского МИДа Павел Климкин жестко отреагировал на критику президента Владимира Зеленского, который ранее заявил, что ведомство не согласовало с ним ответ России по ноте относительно арестованных моряков. 

Климкин напомнил Зеленскому, что Россия "подготовила ловушку" для моряков, на которую "кто-то в офисе президента банально попался". Причем по мнению дипломата, повестись на такое – это опорочить честь арестованных моряков. Политик утверждает, что не намерен обсуждать с Москвой "условия освобождения", если Россия может "просто так" отпустить украинцев. 

27 июня 2019, 20:46

комментарии

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