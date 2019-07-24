Володин оценил выборы в Верховную раду Украины

То, как украинские избиратели распределили свои голоса между политическими силами в стране, является их личным выбором, подчеркнул Вячеслав Володин. "Это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается. Это вопросы суверенного государства", – заметил он.
Куда важнее не сами личности парламентариев и названия партий, а то, какую политику они будут проводить. "Обсуждать нужно будет как раз поступки и решения, которые будут приниматься", – подчеркнул спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24" .
Он напомнил, что именно у украинского парламента есть полномочия для того, чтобы принимать законы, регулирующие правовой статус Донецкой и Луганской народных республик. "Если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же Минских договоренностей", – заключил Володин.
Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. На первом месте с большим отрывом от своих конкурентов оказалась партия "Слуга народа" (253 места в парламенте), лицом которой выступает президент страны Владимир Зеленский. Впервые в истории Украины одна политическая сила получила достаточно мест в парламенте, чтобы ей не требовался поиск коалиции.
Второе место заняла партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" (44 места), третье – "Батькивщина" Юлии Тимошенко (25 мест). Петр Порошенко и его "Европейская солидарность" (25 мест) оказались на четвертом месте, а "Голос" Святослава Вакарчука (20 мест) расположился на пятой строчке.
Популярные темы форума
Бога нет , а Гундяев есть
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Великая сила Любовь!
Я хороший будущий муж
Муж стал импотентом
Как перестать жрать
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Найти мужа на сайте знакомств
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
КАК Я БОЮСЬ ОТСТАЛОСТИ,А ВДРУГ МЫ СТАНЕМ ТАКИЕ ЖЕ ОТСТАЛЫЕ КАК УКРАИНА ИЛИ ГРУЗИЯ
Он меня не хочет
Шлифану пилотку
Почему в России ,как детский лагерь,так проишедствие???
Телепередача"Модный приговор"полный отстой!.
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Моя подружка стала любовницей шефа.
Хочу завести лысого кота
Повышенное давление
Как Пугачева так похудела?
Забрал подаренную машину
Совместимость Льва и Близнеца
Сестра со своим семейством хочет пожить у меня
Престижные мужчины или солидные
Почему изменяем своим супругам?..
Верите в гадание по руке?
Отношения с двумя сестрами