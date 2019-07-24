Володин оценил выборы в Верховную раду Украины

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал итоги досрочных выборов в Верховную раду на Украине. Он отметил, что обсуждать новый состав украинского парламента можно будет после того, как тот начнет принимать какие-либо решения.

То, как украинские избиратели распределили свои голоса между политическими силами в стране, является их личным выбором, подчеркнул Вячеслав Володин. "Это то, во что никогда Россия не вмешивалась и не вмешивается. Это вопросы суверенного государства", – заметил он.

Куда важнее не сами личности парламентариев и названия партий, а то, какую политику они будут проводить. "Обсуждать нужно будет как раз поступки и решения, которые будут приниматься", – подчеркнул спикер Госдумы в интервью телеканалу "Россия 24" .

Он напомнил, что именно у украинского парламента есть полномочия для того, чтобы принимать законы, регулирующие правовой статус Донецкой и Луганской народных республик. "Если будут приняты эти решения, мы сможем высказаться, насколько они эффективно решат задачи тех же Минских договоренностей", – заключил Володин.

Напомним, досрочные выборы в Верховную раду Украины состоялись 21 июля. На первом месте с большим отрывом от своих конкурентов оказалась партия "Слуга народа" (253 места в парламенте), лицом которой выступает президент страны Владимир Зеленский. Впервые в истории Украины одна политическая сила получила достаточно мест в парламенте, чтобы ей не требовался поиск коалиции.

Второе место заняла партия Юрия Бойко "Оппозиционная платформа – За жизнь" (44 места), третье – "Батькивщина" Юлии Тимошенко (25 мест). Петр Порошенко и его "Европейская солидарность" (25 мест) оказались на четвертом месте, а "Голос" Святослава Вакарчука (20 мест) расположился на пятой строчке.