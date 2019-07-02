Форум "Развитие парламентаризма" станет ежегодным
В планах – провести форум "Развитие парламентаризма"
и в следующем году, сказал Володин журналистам. В прошлом году на мероприятии
было почти в два раза меньше стран-участниц и спикеров. "В этом году после
объявления о проведении форума "предложения посыпались", – рассказал
спикер Госдумы.
В работе площадки участвуют законодатели из 132 стран, из них – 41 спикер национальных парламентов. Годом ранее были представлены 96 стран-участниц и 19 председателей.
"Огромное количество участников, запросов на участие в этом форуме – все говорит о том, что действительно повестка интересная и наши коллеги хотят участвовать в обсуждении этих вопросов, причем это парламентарии, представляющие как Европу, так и Азию, и Африку, и Восток", – приводит слова законодателя "Интерфакс".
По его словам, на международных парламентских площадках должна вестись эффективная работа. Спикер призвал не путать ее с так называемым парламентским туризмом и политизированными политическими встречами.
"И то и другое разрушает и дискредитирует в принципе саму идею парламентской демократии, потому что парламент – место, где должны обсуждаться важные вопросы", – уверен спикер Госдумы.
Перед странами сегодня стоит множество вызовов, в том числе борьба с терроризмом. Решать эти проблемы нужно сообща, подчеркнул Володин.
Он указал на важность формирования модельного законодательства, гармонизации правовых систем государств. Недопустимо, отметил спикер, что какая-либо организация считается в одной стране террористической, а в другой нет. Это создает лазейки для экстремистов, возможность уйти от ответственности, пояснил законодатель.
Другая глобальная тема, объединяющая парламентариев, - законодательное обеспечение развития цифровой экономики, отметил Володин.
Второй Международный форум "Развитие парламентаризма" проходит в российской столице с 1 по 3 июля. По сравнению с прошлым годом число иностранных участников выросло в два раза.
Если на прошлом форуме побывали 19 спикеров национальных парламентов, то в этом – 41. В 2018 году в работе площадки участвовали представители 96 стран, в 2019-м – 132 государств. Всего в Москву прибыли более 800 парламентариев и экспертов, среди них – делегации 14 межпарламентских организаций, семь из них возглавляют руководители.
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