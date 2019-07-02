Опустившийся Зеленский ищет спасения в русском языке

Владимир Зеленский после первых месяцев на посту президента Украины столкнулся с падением рейтинга. В окружении политика, судя по всему, рассчитывают исправить положение с помощью возвращения людям русского языка.

Вопрос о вытеснении украинским языком русского был актуален на протяжении всей истории независимости Украины. Однако процесс тормозился из-за того, что сами люди отказывались использовать на работе и дома неродной для них украинский.

После государственного переворота в 2013 году ситуация резко изменилась, и массированной информационной кампании удалось убедить людей, что русский язык является синонимом угрозы национального масштаба. Все это стало одной из причин начавшейся гражданской войны в Донбассе.

"Мы можем Донецкой и Луганской области разрешить разговаривать на русском языке, если у нас начнется мир в стране? Ставим вопрос – "да/нет". Если можем, тогда Донецк и Луганск общаются на русском языке", – в интервью изданию "РБК Украина" поделился идеей мирного регулирования глава офиса президента Украины Андрей Богдан. Он добавил, что разрешил бы Донецкой и Луганской областям признать русский язык региональным в том случае, если государственным у них останется украинский, а сами они останутся частью Украины.

Ну прям как с барского плеча:

Андрей Богдан - я бы разрешил Донецку и Луганску официальный русский язык, если они будут территорией Украины. — Голос Мордора (@spacelordrock) 1 июля 2019 г.

Прекращение войны действительно моментально повысит пошатнувшийся рейтинг Владимира Зеленского. Однако радикалы слишком привыкли считать русский язык угрозой для страны. Так, главный редактор "РБК Украины" Сергей Щербина в ответ на предложение Андрея Богдана высказал опасение, что в таком случае власти придется пойти навстречу и другим украинцам, желающим разговаривать на русском языке.

"А если так же захочет Харьков и Одесса?", – цитирует журналиста издание "Обозреватель". Соратник Владимира Зеленского в ответ заметил, что если пытаться заставить говорить на украинском все население страны, то от всей Украины останутся только три области – Тернопольская, Львовская и Ивано-Франковская. Также он предложил своему собеседнику поехать на фронт и послушать, на каком языке разговаривают солдаты в украинских окопах.

Отметим, данные социологического опроса центра "Социальный мониторинг" показывают падение рейтингов партии "Слуга народа". Это означает, что и сам Владимир Зеленский продолжает опускаться в глазах украинцев. Одобрение русского языка для некоторых регионов страны может резко отвернуть от президента радикалов, однако подарит ему любовь со стороны абсолютного большинства граждан, в особенности если благодаря этому удастся остановить войну в Донбассе.