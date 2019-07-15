"Ненормальное государство": озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине

Происходящее на Украине который год заставляет экспертов удивляться необычным проявлениям политической жизни. Пожалуй самые яркие и заметные эксцессы были замечены после того, как президентские выборы выиграл Владимир Зеленский.
Сперва власти оттягивали момент его инаугурации, затем ему попросту не дали разогнать парламент – несмотря на подготовку к досрочным выборам Верховная рада продолжает работать в штатном режиме. "Это все говорит о том, что Украина – ненормальное государство, в неправильном состоянии", – цитирует РИА ФАН венгерского политолога Кемени Ласло.
"Я не уверен, что 21 июля украинцы смогут нормально провести выборы", – признался эксперт. Однако и в случае успешного прохождения голосования возможные проблемы для страны не исчезнут.
13 июля 1969 года в Киеве родился Олесь Бузина.— Голос Мордора (@spacelordrock) 13 июля 2019 г.
"Я пишу правду. Правду говорить легко и приятно. Я — просто писатель. Не террорист. Не повстанец. Кроме слова правды, у меня оружия нет. Это гражданская война. НЕСПРАВЕДЛИВАЯ. Выиграть ее вам не получится даже с помощью Сатаны» pic.twitter.com/NOX6QYYmZ8
"Даже если парламентские выборы и пройдут – а пока можно предположить, что с большим отрывом победит партия Зеленского, – то тогда, вполне возможно, на Украине начнется гражданская война", – предположил политолог. "Петр Порошенко и те люди, которые в 2014 году забрали себе власть, просто так ее не отдадут", – объяснил эксперт.
Следить за развитием ситуации на Украине он предложил с философской точки зрения. "Это теоретический вопрос политологии: можно ли победить диктатуру демократическими методами? Пока ответ такой: нет. Но мы посмотрим", – заключил Кемени Ласло.
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