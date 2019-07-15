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Политика

"Ненормальное государство": озвучена дата начала новой гражданской войны на Украине

Фото: www.globallookpress.com
Профессор политологии Будапештского университета Кемени Ласло рассказал о страшной опасности, которую для Украины несут в себе досрочные выборы в Верховную раду. Эксперт отметил, что дело может дойти до гражданской войны.
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Происходящее на Украине который год заставляет экспертов удивляться необычным проявлениям политической жизни. Пожалуй самые яркие и заметные эксцессы были замечены после того, как президентские выборы выиграл Владимир Зеленский.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Сперва власти оттягивали момент его инаугурации, затем ему попросту не дали разогнать парламент – несмотря на подготовку к досрочным выборам Верховная рада продолжает работать в штатном режиме. "Это все говорит о том, что Украина – ненормальное государство, в неправильном состоянии", – цитирует РИА ФАН венгерского политолога Кемени Ласло.

"Я не уверен, что 21 июля украинцы смогут нормально провести выборы", – признался эксперт. Однако и в случае успешного прохождения голосования возможные проблемы для страны не исчезнут.

"Даже если парламентские выборы и пройдут – а пока можно предположить, что с большим отрывом победит партия Зеленского, – то тогда, вполне возможно, на Украине начнется гражданская война", – предположил политолог. "Петр Порошенко и те люди, которые в 2014 году забрали себе власть, просто так ее не отдадут", – объяснил эксперт.

Следить за развитием ситуации на Украине он предложил с философской точки зрения. "Это теоретический вопрос политологии: можно ли победить диктатуру демократическими методами? Пока ответ такой: нет. Но мы посмотрим", – заключил Кемени Ласло.

Автор: 15 июля 2019, 17:38

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