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Политика

Сделано заявление о распаде Украины

Фото: www.globallookpress.com
Депутат Верховной рады Евгений Балицкий дал совет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он подчеркнул: если глава государства не изменит начатую Петром Порошенко агрессивную внешнюю политику, страна рискует уменьшиться до границ Киевской области.
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Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу во время второго тура выборов президента Украины во многом благодаря тому, что общественность воспринимала его в качестве некоей антитезы Петру Порошенко. Придя к власти, бывший шоумен продолжил его политику.

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

Не изменилась позиция Киева и на международной арене. Однако это, считают эксперты, большая ошибка. Страна, уверены они, находится в крайне опасном положении и больше не может позволить себе столь нерациональное поведение.

"Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживались Петр Порошенко и его команда", – цитируют "Известия" депутата Верховной рады Евгения Балицкого. В первую очередь это важно с экономической точки зрения, добавил он.

"Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ – очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны. Если оно не улучшится, то люди продолжат эмигрировать, а от Украины скоро останется одна Киевская область", – подчеркнул парламентарий.

Ведущий сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что сближение с Москвой не грозит Владимиру Зеленскому серьезными потерями в рейтинге, поскольку на Украине не так много антироссийски настроенных людей. "Речь идет не о настроении общества или украинского большинства, а о радикальном меньшинстве, которое активно навязывает свою волю", – подчеркнул он.

Автор: Геннадий Куприянов12 июля 2019, 12:07

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

джигасосок драли в жопу!
Ответить
пунькину термокружку в жооопу!
гомельчанка
Ответить
Мечту Путина выдаете за совету якобы"экспертов". У Путина мечта еще подгрести под себя Беларусь. Подавиться и сдохнет.
джигасосок драли в жопу!
Ответить
Уххаха дни.вру цитируют нациста Балицкого. Класс !Да скорее россия распадется на 15 удельных княжеств!
1

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