Сделано заявление о распаде Украины
Владимир Зеленский одержал более чем убедительную победу во время второго тура выборов президента Украины во многом благодаря тому, что общественность воспринимала его в качестве некоей антитезы Петру Порошенко. Придя к власти, бывший шоумен продолжил его политику.
Не изменилась позиция Киева и на международной арене. Однако это, считают эксперты, большая ошибка. Страна, уверены они, находится в крайне опасном положении и больше не может позволить себе столь нерациональное поведение.
"Владимиру Зеленскому стоит пересмотреть концепцию внешней политики последних пяти лет, которой придерживались Петр Порошенко и его команда", – цитируют "Известия" депутата Верховной рады Евгения Балицкого. В первую очередь это важно с экономической точки зрения, добавил он.
"Восстановление отношений с Россией и возвращение к конструктивной работе в рамках СНГ – очень важный момент, от которого зависит экономическое положение страны. Если оно не улучшится, то люди продолжат эмигрировать, а от Украины скоро останется одна Киевская область", – подчеркнул парламентарий.
Ведущий сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский отметил, что сближение с Москвой не грозит Владимиру Зеленскому серьезными потерями в рейтинге, поскольку на Украине не так много антироссийски настроенных людей. "Речь идет не о настроении общества или украинского большинства, а о радикальном меньшинстве, которое активно навязывает свою волю", – подчеркнул он.
Спутника девушки разыскивает полиция
Президент Белоруссии намекнул, что переговоры об интеграции с Россией могут быть сорваны
Жена пошла против воли певца
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
13 лет не слушается совсем
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Должна платить за его долги
Как?
Очень навязчивый
Как убрать дряблость с ног
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.