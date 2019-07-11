Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского

После выволочки от Владимира Зеленского Ярослав Годунок намерен самостоятельно обратиться в Службу безопасности Украины, чтобы сотрудники спецслужбы тщательно проверили его биографию. "Меня назвали чертом, разбойником и бандитом, и я пойду сам сдаваться", – заявил секретарь Бориспольского городского совета.
Он подчеркнул, что готов сдать отпечатки пальцев и пройти все необходимые допросы и проверки, чтобы очистить свою репутацию. "Я – избранный людьми, обществом города Борисполя депутат. Никакой я не бандит, никакой судимости у меня нет", – цитирует издание "Обозреватель" Ярослава Годунка.
"Получу справку и буду взимать с президента деньги", – пообещал чиновник. Полученные таким образом средства он пообещал отправить на проведение силовой операции против населения Донбасса.
Секретарь Бориспольской городской администрации добавил, что не станет подавать в суд на Владимира Зеленского в том случае, если он принесет извинения за свои слова. "Я голосовал за него, я могу и проглотить. Только я думаю, что такого никогда не будет. Если будет извинение – вопросов нет", – подчеркнул Годунок.
Особую обиду чиновник затаил на президента за то, что тот назвал его чертом. "Граждане – не черти и я не черт. Я на революцию достоинства ходил, чтобы такие, как он и Янукович, не позволяли себе такого поведения и обзывать при этом", – заключил он.
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