Прилюдно униженный чиновник затаил обиду на Зеленского

Настоящий скандал в Бориспольском городском совете во время рабочего совещания устроил президент Украины Владимир Зеленский из-за личности секретаря структуры. Он обвинил Ярослава Годунка в том, что тот был судим по статье "Разбой". Теперь чиновник намерен подать на главу государства в суд.

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