"Народ фонтанирует": раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского
Мысль о том, чтобы как-то переименовать своего восточного соседа, витала в украинском воздухе уже давно, напоминают эксперты. "Эти идеи родились лет 20 назад, просто они снова вышли в информационное пространство. Потом они забываются и через какое-то время вновь выходят на авансцену", – рассказал Ростислав Ищенко.
Он объяснил причину, по которой инициатива оказалась актуальной именно в этот момент. "Сейчас – выборы, народ фонтанирует идеями, а Зеленскому нужно лавировать между русофобами и русофилами", – цитирует НСН эксперта. Бывший шоумен является не только главой государства, но и лицом партии "Слуга народа", что ставит его в крайне непростое положение. Ради успеха своей политической силы он должен найти способ, чтобы, если не привлечь, то хотя бы не оттолкнуть ни одну из сторон.
очередной "специалист " с Украины предлагает писать , на картах, вместо Россия - Московия. Ну ок, тогда вместо Украина должно писать Окраина ))))— Глав.Парт.Натур. 12-й )) (@PJ1m6Y2Z1FmwDn7) 11 июля 2019 г.
При этом озвученная человеком из команды Владимира Зеленского мысль действительно не нова. Дискуссии по этому вопросу ведутся вот уже четверть века и так ни к чему не привели.
"Лет 25 назад украинские филологи говорили, что украинский язык – русский, а русский – российский. Не все с этим согласны, есть и противоположные мнения. Свободные граждане свободной страны. Что хотят, то и воротят", – подчеркнул Ростислав Ищенко.
Напомним, советник Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV рассказал о серьезных отличиях между "русским "русским" и "украинским "русским". Поэтому, уверен он, его необходимо переименовать в российский. Свою позицию он аргументировал тем, что обладает филологическим образованием.
Примечательно, что саму Россию Никита Потураев предлагает переименовать в Московию. "Московия – вообще отлично. Такое старое красивое слово, из каких-то манускриптов и старинных карт. Экономическое и цивилизационное же развитие Украины в сторону дна подразумевает и возврат к старым названиям", – в ответ на эту инициативу заметил автор Telegram-канала "Темы. Главное".
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