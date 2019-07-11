"Народ фонтанирует": раскрыта причина новой русофобской идеи команды Зеленского

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко оценил идею советника президента Украины Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от партии "Слуга народа" Никиты Потураева о переименовании русского языка и России. Он назвал причину, по которой этот вопрос вновь оказался актуальным.



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