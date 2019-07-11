В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"
"Не было определено никакого направления для мыслительного процесса. Люди говорили, что хотели", – сказал Кобб РИА Новости. К примеру, отметил британец, у него был другой взгляд, отличный от мнений участников форума из других стран.
"В целом это была хорошая дискуссия. Надеюсь, что будет хорошая последующая деятельность, и в следующем году будет даже лучше", – подчеркнул руководитель Westminster Russia Forum.
Второй форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3 июля в Москве. Интерес к мероприятию продолжает расти: в этом году число участников форума выросло в два раза. Законодатели обсудили борьбу с терроризмом, бедностью и наркотрафиком, а также экологические проблемы, вопросы развития цифровой экономики и многое другое.
В российскую столицу съехались более 800 парламентариев и экспертов со всех уголков планеты. Среди них – 41 спикер национальных парламентов, представители 14 международных организаций. В прошлом году в работе площадки участвовали 19 спикеров.
Высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма" дал президент России Владимир Путин. По его словам, площадка доказала свою востребованность и актуальность, а также важность межпарламентского диалога.
Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.
Президент удивил многих
Артистка считает себя слишком свободолюбивой
Жена пошла против воли певца
Певец рассказал о личном
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Обмен старой жены на новую
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Пугачева обнаглела
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Отец напивается и поднимает руку
аборт
Дерипаска виновен в наводнении в Иркутской области?
Почему бывшие подруги, друзья уже неинтересны?
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Больно заниматься сексом
А нам астролог сказала всю правду!
13 лет не слушается совсем
Хочу забеременеть в тайне от него
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Очень навязчивый
Как?
Должна платить за его долги
Макдональдс
Жена алкоголичка
Чем болен Корчевников?
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.
Как убрать дряблость с ног
Как назвать собаку?
От сигарет толстеют?
Новая звезда шоу бизнеса