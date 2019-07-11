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В Британии выразили надежду на продолжение форума "Развитие парламентаризма"

Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
Глава британской некоммерческой организации Westminster Russia Forum Николас Кобб выразил надежду на продолжение международного форума "Развитие парламентаризма", организованного Госдумой. По его словам, диалог на площадке был свободным и честным. 
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"Не было определено никакого направления для мыслительного процесса. Люди говорили, что хотели", – сказал Кобб РИА Новости. К примеру, отметил британец, у него был другой взгляд, отличный от мнений участников форума из других стран.

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Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

"В целом это была хорошая дискуссия. Надеюсь, что будет хорошая последующая деятельность, и в следующем году будет даже лучше", – подчеркнул руководитель Westminster Russia Forum.

Второй форум "Развитие парламентаризма" прошел 1-3 июля в Москве. Интерес к мероприятию продолжает расти: в этом году число участников форума выросло в два раза. Законодатели обсудили борьбу с терроризмом, бедностью и наркотрафиком, а также экологические проблемы, вопросы развития цифровой экономики и многое другое.

В российскую столицу съехались более 800 парламентариев и экспертов со всех уголков планеты. Среди них – 41 спикер национальных парламентов, представители 14 международных организаций. В прошлом году в работе площадки участвовали 19 спикеров.

Фото: duma.gov.ru

Высокую оценку форуму "Развитие парламентаризма" дал президент России Владимир Путин. По его словам, площадка доказала свою востребованность и актуальность, а также важность межпарламентского диалога.

Главной миссией парламентской дипломатии Путин назвал продвижение объединительной и конструктивной повестки, развитие экономических и гуманитарных связей между странами и укрепление доверия между народами.

Автор: Иван Поляков11 июля 2019, 11:30

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